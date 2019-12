Bereits zum 10. Mal sorgt "Der Bachelor" bei RTL für Romantik, Zoff und jede Menge Herzklopfen. 22 flirt- und kampfbereite Single-Damen sind nach Mexiko gereist, um Sebastian Preuss den Kopf zu verdrehen. Wer hat die bessere Strategie? Wer meint es ehrlich und wer will nur spielen? Keine leichte Aufgabe für den Bachelor, das bei diversen Dates herauszufinden.

So tickt Bachelor Sebastian

Schlagkräftig, gut aussehend und erfolgreich: Sebastian wird als amtierender Kickbox-Weltmeister und Brad Pitt des Boxsports gefeiert. Er ist außerdem erfolgreicher Unternehmer, führt einen Malerbetrieb mit drei Angestellten. Weltmeistertitel, beruflicher Erfolg, Unabhängigkeit - der Urmünchener hat bereits viel erreicht. Kurzum: Sebastian ist ein Kämpfer, nicht nur im Ring. Denn sein Leben sah nicht immer so rosig aus: „Meine Mutter war alleinerziehend mit drei Kindern und musste sehr viel arbeiten. Ich bin abgerutscht, habe mich an falsche Freunde gehängt. Das hat sich so lange aufgestaut, bis ich mit 18 Jahren für ein halbes Jahr wegen Körperverletzung in Untersuchungshaft saß.“ Sebastian hat aus seinen damaligen Fehlern gelernt und sein Leben nach dieser Zeit komplett geändert. Heute weiß der inzwischen 29-Jährige das Leben zu schätzen und blickt positiv in die Zukunft: „Alles, was hinter mir liegt, kann ich leider nicht mehr ändern - ich kann es nur besser machen. Daran arbeite ich jeden Tag.“

Das ist Austro-Kandidatin Birgit

Dieses Mal ist auch eine Österreicherin mit dabei: die 26 Jahre alte Niederösterreicherin Birgit. Zielstrebigkeit und Disziplin: Das sind selbst ernannten Stärken von Birgit. Beides hat der selbstbewussten Powerfrau zu beruflichem Erfolg verholfen: Als Geschäftsführerin eines Getränke-Start-ups, das sie gemeinsam mit ihrem Bruder Toni (26) betreibt, ist sie dabei hauptsächlich im Marketing tätig. Ausgleich findet die 27-Jährige auf dem Bauernhof ihrer Eltern, in der Natur und vor allem beim Sport. Birgit sagt: „Ich schaufel‘ mir so viel Zeit wie möglich dafür frei, das ist mir mega wichtig. Von Laufen über skaten, Fahrrad fahren und Fitnessstudio - Hauptsache Sport!“

Keine Kompromisse

Birgit ist fünf Jahren Single, Kompromisse will die Österreicherin auch bei der Partnersuche nicht machen! In einer Beziehung sind ihr vor allem Vertrauen und Treue wichtig und „er muss ein loyaler, ehrlicher Typ mit toller Ausstrahlung sein, und mit Begeisterung für das, was er macht“.

Diashow Das sind die neuen "Bachelor"-Kandidatinnen © TVNOW/Arya Shirazi "Mir ist egal, was andere Leute denken“



„Ein Tag ohne Sport ist ein verlorener Tag"

Zielstrebigkeit und Disziplin: Das sind die selbst ernannten Stärken von Birgit. Beides hat der selbstbewussten Powerfrau zu beruflichem Erfolg verholfen: Als Geschäftsführerin eines Getränke-Start-ups, das sie gemeinsam mit ihrem Bruder Toni (26) betreibt, ist sie dabei hauptsächlich im Marketing tätig.



"Tinder war auch nicht das Richtige für mich …"

Blonde lange Haare, ein strahlendes Lächeln und dazu was im Köpfchen: Kein Wunder, dass Jenni nicht nur als Versicherungskauffrau, sondern auch als VIP-Hostess beim 1. FC Köln eine gute Figur macht. Mit einem plumpen Flirtspruch kommt man(n) bei der 24-Jährigen allerdings nicht weit: Jenni, die sich als ehrlich, loyal und lebensfroh beschreibt, ist eine Frau, die sich lieber erobern lassen möchte.



"An kleinen Gesten erkennt man ein großes Herz"

Ein Mann, um das Leben zu teilen und gemeinsam alt zu werden, danach sucht die 27-jährige Anna mit Wurzeln in Sri Lanka. Das seit 30 Jahren anhaltende Eheglück ihrer Eltern nimmt sie sich zum Vorbild und träumt von einer eigenen Familie mit drei Kindern.



"Ein perfektes Date braucht den perfekten Mann"

Tennis- statt Handtasche und eine Schwäche für Dirndl: Das ist Denise-Jessica, kurz DJ. Den Traum von der Karriere im Profitennis musste die 26-Jährige vor acht Jahren wegen Bandscheibenproblemen an den Nagel hängen, die Liebe zum Sport ist geblieben: Heute arbeitet die selbstbewusste Blondine als Tennis-Coach.



„Hab' Sonne im Herzen und glaube an Wunder, Liebe und Glück"

In São Paulo geboren, hat die in Ravensburg aufgewachsene 27-Jährige viel Temperament und Rhythmusgefühl. Kein Wunder, dass Tanzen und Singen zu ihren großen Leidenschaften zählen. „Vielleicht tanze ich ein bisschen …" So kündigt sie auch ihr Abenteuer in Mexiko an.



In São Paulo geboren, hat die in Ravensburg aufgewachsene 27-Jährige viel Temperament und Rhythmusgefühl. Kein Wunder, dass Tanzen und Singen zu ihren großen Leidenschaften zählen. „Vielleicht tanze ich ein bisschen …“ So kündigt sie auch ihr Abenteuer in Mexiko an. © TVNOW/Arya Shirazi „Wenn jemand zu krass auf mich steht, bin ich raus“



„Vollgas … nicht nur in Sachen Liebe"

Schneller, immer schneller: Michele ist ein echter Autofan. Dabei sind die Marke und das Modell des fahrbaren Untersatzes zweitrangig, eine viel größere Rolle spielt bei der selbstständigen Kosmetikerin die Geschwindigkeit. Sollte der Bachelor genügend PS unter der Haube haben, sind ihm Micheles Sympathien nahezu garantiert.



Schneller, immer schneller: Michele ist ein echter Autofan. Dabei sind die Marke und das Modell des fahrbaren Untersatzes zweitrangig, eine viel größere Rolle spielt bei der selbstständigen Kosmetikerin die Geschwindigkeit. Sollte der Bachelor genügend PS unter der Haube haben, sind ihm Micheles Sympathien nahezu garantiert. © TVNOW/Arya Shirazi „Im Job bin ich selbstbewusst, privat bin ich schüchtern“



„Mich kriegt man(n) nur mit zwei Hunden"

Jenny sagt: „Ich mag riskante Sachen!", fährt leidenschaftlich gerne Motorrad und zählt das Feuerspucken zu ihren ungewöhnlichen Hobbys. Ihre ruhige Seite zeigt die Kölnerin im Beisein ihrer liebsten Vierbeiner: Die 32-Jährige hält zwei Französische Bulldoggen, denn als Tierpflegerin liegen ihr die Fellnasen sehr am Herzen. Am liebsten hätte sie einen großen Bauernhof für Tiere in Not.



„Ich bin kein typisches Mädchen"

Bei der 26-jährigen Single-Frau stechen nicht nur das sympathische Lächeln, sondern auch die unzähligen Tattoos sofort ins Auge. Tiermotive haben es ihr dabei besonders angetan. Warum? Jenny: „Seit ich zehn bin, ernähre ich mich vegetarisch, seit drei Jahren aus Überzeugung vegan - ich habe ein riesen Herz für Tiere!" Beruflich hat sich die Freiburgerin nach einem körperlich fordernden Job bei der Müllabfuhr vor einem halben Jahr als Wimpernstylistin selbstständig gemacht.



„Ich bin schon SEHR eifersüchtig!"

Lebhaft, sinnlich und vielseitig: Das ist die 28-jährige Judith aus Köln. Die gebürtige Spanierin mit Wurzeln in Mexiko ist alles andere als auf den Mund gefallen: Mit Spanisch, Katalan, Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch beherrscht sie sechs Sprachen und kann sich damit fast überall auf der Welt verständigen.



„Eine richtige Flirttechnik hab ich eigentlich nicht …"

Wer Isabelle begegnet, sieht meist doppelt: Die 28-Jährige und ihre Zwillingsschwester Laureen verbringen nahezu jede freie Minute miteinander und sind sich nicht nur optisch ähnlich. Isabelle: „Wir sind auch vom Charakter ziemlich gleich. Ich bleibe höchstens in manchen Situationen gechillter als Lauri."





„Immer mit dem Herzen sehen!"

Nach außen hart und abgeklärt, aber innen feinfühlig, loyal und ein großes Herz - so beschreibt sich Jenny-Jasmin selbst und zeigt auch im Berufsleben zwei Seiten: Die schöne Kölnerin arbeitet als Zollbeamtin und jobbt daneben als Barkeeper im Kölner Nachtleben.



„Ich weiß, dass man sich im TV verlieben kann"

Jessi ist Content Creator und keine Unbekannte: 2018 nahm sie bei „Love Island" teil, blieb nach einer kurzen Liaison aber doch allein. Die 23-Jährige, die sich als ehrlichen und authentischen Gefühlsmenschen beschreibt, ist seit 2 ½ Jahren Single und auf der Suche nach dem Richtigen: „Er sollte nicht kleiner sein als ich und gepflegt. Und wenn er ein Gentleman ist, hat er bei mir schon gepunktet!"



„Ich werde oft unterschätzt"

Lockige braune Haare und dunkle Augen, das ist Linda. Die rassige 24-Jährige arbeitet neben ihrem Studium (spanisch und niederländisch) als Model und organisiert Fashion Shows für niederländische Unternehmen. Linda weiß genau, was sie will: einen familiären Mann, der für Kultur aufgeschlossen ist und mitten im Leben steht. Ihren hohen Ansprüchen ist sie sich bewusst und beschreibt sich als „offene Person mit ganz viel Herz, aber ich habe auch viel Quatsch im Kopf!"



„Bei Männern kann ich total schüchtern sein"

Sexyness, Intelligenz und Humor - mit diesen Eigenschaften will Natali den Bachelor von sich überzeugen. Ausgleich zu ihrem Beruf als Schadensachbearbeiterin bei einer Versicherung findet die 24-Jährige beim Tanzen, beim und Sport und vor allem beim Singen: Bei DSDS schaffte es die rassige Brünette 2019 unter die Top 14.



"Unnötige Geschichten hab' ich satt"

Die 26-jährige Vanessa mit italienischen und polnischen Wurzeln lebt mit ihrer Oma zusammen in Freiburg im Breisgau. Als Make-up-Artist hat sie ihren beruflichen Traum verwirklicht und hilft zusätzlich im italienischen Restaurant ihrer Mutter aus. Viel Zeit für Hobbys bleibt da nicht, doch „singen, tanzen und feiern … das geht auch auf Privatpartys mit meinen besten Freunden"!



„Keine halben Sachen. Wenn, dann richtig!"

Die hochgewachsene Jessica ist ein echter Hingucker. Mit ihrer Körpergröße von 1,80 m und ihren langen blonden Haaren sind ihr die Blicke der Männer sicher. Da sie auf der Suche nach dem Mann fürs Leben bisher noch nicht erfolgreich war, will Jessica ihr Glück nun bei „Der Bachelor" versuchen.



„Einen Astrophysiker brauche ich nicht"

Rebecca arbeitet hauptberuflich als Make-up-Artist. Sie sagt: „Ich liebe es zu schminken und Leute zu verwandeln." Um das Kinderheim ihrer Mutter in Transsylvanien zu unterstützen, leitet sie außerdem zusammen mit ihrer Schwester Isabella ein Hostel dort und empfängt Gäste aus aller Welt. Anpassungsfähig, freundlich und sensibel, so beschreibt sich die 26-Jährige selbst, und weiß: „Wenn mir was nicht passt, sage ich das direkt ins Gesicht. Aber leise - ich kläre gerne in ruhigem Ton."



„Bei Banalitäten bin ich raus"

Leah weiß trotz ihrer jungen 23 Jahre ganz genau, was sie will und hat eine klare Vorstellung von ihrer Zukunft. Dazu gehört neben dem Abschluss ihres Studiums der Rechtswissenschaft auch eine feste Partnerschaft. Sie sagt: „Ich bin jemand, der sich Mann und Kinder wünscht, mache mir aber keinen Druck."



„Ich bin ein ziemlicher Serienjunkie"

Laureen und ihre Zwillingsschwester Isabelle sind zusammen ein unschlagbares Team. Sie teilen nicht nur eine Wohnung und den gleichen Modestil, sondern auch einen ähnlichen Männergeschmack. Laureen stellt aber klar: „Einen Mann zu teilen kommt für uns definitiv nicht infrage!"



Das sind die neuen "Bachelor"-Kandidatinnen

Der Bachelor - ab dem 8.1.2020 um 20:15 auf RTL zu sehen.