Im Dezember ging die erste Staffel der Drag-Show "Queen of Drags" zu Ende: Siegerin wurde Yonce Banks durch und postete ihr Siegerbild prompt auf Instagram. "HOME RUN! I did it. Ich kann es einfach nicht in Worte fassen, wie sehr es mich berührt und stolz macht, die ERSTE 'Queen of Drags' Deutschlands zu sein! Ich bin unglaublich dankbar diese große Plattform bekommen zu haben, endlich allen mein Talent zeigen und wichtige Thematiken in der Show ansprechen zu dürfen", schrieb sie dazu.

Veränderungen bei Queen of Drags