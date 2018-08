Big Brother: Finalisten im Check

Heute um 20:15 steigt auf SAT.1 das große Finale von "Promi Big Brother"- wir haben jetzt den großen Kandidaten-Check!

Silvia Wollny (53)

Sie kam, sah und putzte sich durch das Haus und in die Herzen der Zuschauer. Silvia Wollny zog live in der Start-Show ins "Promi Big Brother"-Haus ein. Seitdem stets an ihrer Seite: der Wischmop. Auf die Lebenserfahrung der Elffachmutter wollten viele Bewohner nicht verzichten. So war sie die Erste, der Katja anvertraute, dass sie ein Kind abgetrieben hat. Zudem hielt sie mit strengen Regiment die "Villa" keimfrei. Dort verbrachte sie auch die meiste Zeit bei "Promi Big Brother". Nur sieben Tage lebte Silva auf der "Baustelle", so wenig wie kein anderer Bewohner. Zudem drückte sie sich fast erfolgreich vor den Live-Duellen: Nur zwei Mal erschien sie in der Duell-Arena, konnte aber nur einen Sieg nach Hause tragen.

Finalistin Silvia Wollny: "Ich sollte gewinnen, weil ich auch hier bin wie ich bin. Ich bringe keine Action oder lasse den Affen raus. Ich zieh mich nicht aus, befriedige mich vor der Kamera nicht selbst, und ich gacker nicht den ganzen Tag!"

Chethrin Schulze (26)

Die blonde Kämpferin, die nach der großen Liebe suchte und in Katja eine neue beste Freundin fand. Heftigst verknallt in Rosenkavalier Daniel Völz, zog die selbsternannte Flirt-Maschine ins Haus ein. Eine gemeinsame Sofa-Nacht und eine heftige Pool-Party später war klar: Der 33-Jährige hat kein Interesse. Doch Chethrin ließ sich nicht unterkriegen, ließ sich auch durch fünf Nominierungen ihrer Mitbewohner und "Schlampen"-Vorwürfe von Alphonso nicht die Laune verderben. Im Gegenteil: Nach zwölf Tagen "Baustelle" und sieben Duellen hat sie es bis ins Finale von "Promi Big Brother" geschafft.

Finalistin Chethrin Schulze: "Ich sollte gewinnen, weil ich mich nie verstellt habe und vielen Leuten gezeigt habe, dass es weitergeht im Leben – egal was kommt. Ich werde bis zuletzt kämpfen. Außerdem ist das mein größter Traum: ich hab noch nie irgendwo den ersten Platz gemacht!"

Alphonso Williams (56)

Der zwei Meter große Paradiesvogel mit den vielen Facetten. Der Gute-Laune-Bär liebte die "Baustelle" und die "Baustelle" liebte ihn. Mit 13 Tagen unter freiem Himmel ist er der "King of Baustelle". Kein anderer verbrachte so viel Zeit in dem Außenbereich des "Promi Big Brother"-Hauses. "Mr. Bling-Bling" hatte für jeden ein offenes Ohr und einen guten Rat parat. Nur bei "Utuk" (eigentlich Umut) und Chethrin kam die dominant-lustige Art des gebürtigen US-Amerikaners nicht immer nicht gut an. Trotzdem schaffte es der 56-Jährige ohne eine einzige Nominierungsstimme bis ins Finale.

Finalist Alphonso Williams: "Ich sollte gewinnen, weil ich mich in die Community eingebracht und Vollgas gegeben habe. Ich habe immer dafür gesorgt, dass alles gut lief und mich um jeden gekümmert."

Daniel Völz (33)

Das Objekt der Begierde – zumindest für Chethrin Schulze. Doch nach einem heißen Flirt mit der Blondine in der Pool-Party-Nacht folgte die kalte Schulter. Viele Emotionen zeigt der 33-Jährige dagegen im Sprechzimmer: Beim Gedenken an seinen verstorbenen Großvater Wolfgang Völz flossen viele Tränen. Ohne groß anzuecken verbrachte Daniel sieben Tage in der "Villa" und acht Tage auf der "Baustelle". So richtig an sich ran ließ er am Ende jedoch nur einen Holzsplitter. Tapfer schlug sich der Rosenkavalier in insgesamt acht Duellen und darf sich gemeinsam mit Johannes "Duell-König" dieser Staffel nennen.

Finalist Daniel Völz: "Ich sollte gewinnen, weil ich es geschafft habe, ohne Streit und ohne Stress durch die Zeit zu kommen. Ich hab mich gut geschlagen und ich denke, dass ich ein fairer Spieler gewesen bin."