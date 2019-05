Es war alles so perfekt. Am Donnerstagabend lief auf Prosieben das Halbfinale von "Germany's Next Topmodel". Die vier Finalistinnen standen schon fest. Vanessa, Simone, Cäcilia und Sayana schafften den Einzug ins große Finale nächte Woche. Von Alicija mussten sich Heidi & Co. verabschieden.

Das gab es noch nie

Doch dann der Schock: Am Ende der Folge sahen die Zuschauer plötzlich ein Erklärung von Favoritin Vanessa in der sie ihren Ausstieg aus der Show verkündet. Das gab es noch nie. "Ich muss leider mitteilen, dass ich aus persönlichen Gründen nicht bei der Finalshow antreten werde. Es ist noch zu früh, um über die Gründe zu sprechen, aber keine Sorge, mir geht’s wunderbar. Ich hoffe einfach, dass es von allen Seiten respektiert wird. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Zeit bei ‚Germany’s Next Topmodel‘. Auf dieser Reise habe ich unendlich viele Erfahrungen sammeln können. Das werde ich alles nie vergessen und ich bin sehr dankbar dafür. Ich drücke natürlich allen Mädels im Finale die Daumen. Für mich sind sie alle Gewinnerinnen. Sie sind genauso wie ich auch durch diese komplette Zeit gegangen und ich hoffe einfach, sie haben einen unvergesslichen Abend und ganz viel Spaß. Ich bin sehr gespannt, wen du auswählen wirst, Heidi. Vielen Dank für alles! Ich habe euch alle ganz doll lieb.

Heidi überrascht

Die Dreharbeiten zum Halbfinale fanden schon im Februar statt. Daher wurde das überraschende Aus auch erst am Ende mitgeteilt. Model-Mama Heidi Klum war ebenfalls überrascht, wie auch viele Fans, aber sie zeigte Verständnis. "Natürlich ist es sehr schade, dass Vanessa nicht mit dabei ist, denn sie hatte wirklich große Chancen GNTM werden zu können, aber sie hat ihre Gründe und diese respektiere ich. Vanessa ist eine ganz starke und selbstbewusste tolle junge Frau und auch ein richtig gutes Model. Ich wünsche ihr viel Glück und Erfolg mit allem was sie erreichen möchte in ihrem Leben. Ich werde sie im Finale vermissen", so Klum.



Doch das Aus von Vanessa bedeutet nicht die Rückkehr von Alicija. Nächste Woche kämpfen also nur drei Kandidatinnen um den Titel "Germany's Next Topmodel 2019".