Topmodel: So hart wird die neue Staffel!

Am Donnerstag, 7.2., geht die Modelshow "Germany's Next Topmodel" bereits in die 14. Runde. Heidi war fleißig, die schönsten Mädchen für ihre Sendung rauszupicken, wie seit Wochen auf Instagram zu sehen ist.

Dieses Jahr sind auch gleich vier Österreicherinnen mit von der Partie. Darunter die oe24.TV-Beauty Bianca. Wir drücken allen fest die Daumen!

Bianca und ihre Heidi-Mail

Alles neu

Viele Neuerungen wird es dieses Jahr in der Show zu sehen geben. Es wird kein fixes Jury-Team mehr geben, nur Heidi ist immer dabei. Gastjuroren wie Gisele Bündchen, Lena Gercke oder Thomas Gottschalk! Klum kündigt an, dass diese Staffel besonders glamourös und persönlich wird. Im Trailer dazu sehen wir auch, wie hart sich die Mädchen das Weiterkommen in die nächste Runde erarbeiten müssen. Im Schneegestöber der österreichischen Berge frieren und zittern sie, rutschen fast aus am Eis!

Der Trailer verrät Neuerungen

GNTM, ab dem 7.2. auf Pro7 (20:15)