Es klingt wie ein schlechter Scherz, ist aber wahr: Ein findiger Arzt möchte mit Tiroler Heimatluft Geld machen. So füllt er frische Waldluft in Dosen und verkauft diese vorwiegenden an Touristen nach China. Früh am Morgen, wenn die Tiroler Luft am klarsten ist, fährt Dr. Kamil in einen geheimen Bergwald auf 1.200 Meter Seehöhe, um mit einer von ihm entwickelten Technologie Bergluft abzusaugen und anschließend in Dosen abzufüllen. Doch wem gehört die Tiroler Luft eigentlich und wie reagieren die TouristInnen auf dieses spezielle Produkt? Dieser Frage und anderen wird nachgegangen, wenn es am Mittwoch, 11. 12., um 22.20 auf ATV um "Das Geschäft mit der Heimat" geht.

Im Ausland der Hit: "Sound of Music"

Die ganze Welt kennt "The Sound of Music". Ausgenommen von Österreich, dem Land in dem das US-Musical tatsächlich spielt. Millionen von Touristen pilgern deshalb nach Salzburg, um die Originalschauplätze zu besichtigen. Doch was tun, wenn Teile des Films gar nicht in Salzburg gedreht wurden und die Lieder hierzulande unbekannt sind? Man nennt sich "Sound of Austria" und engagiert thailändische, amerikanische oder japanische Musiker.

Hallstatt: Touristenströme

Die Schattenseiten des Geschäfts mit der Heimat kennen die BewohnerInnen von Hallstatt: Eine Million Touristen treffen hier auf 758 EinwohnerInnen. Vor allem für Asiaten ist Hallstatt der schönste Ort der Welt. Schließlich wurde der Salzburger Seeort maßstabsgetreu in China nachgebaut. Und jetzt möchten Hunderttausende Chinesen das Original "made in Austria" live erleben.

Außerdem in der Reportage: der Villacher Kirchtag, bei dem rund 450.000 Gäste erwartet werden. Und seit Trachten als schick gelten, klingelt die Kassa im Lederhosengeschäft.