Zaghaften Rat holt sich der gebürtige Deutsche von seinem einstigen Rivalen und scharfen Kritiker, Kardinal Bergoglio (auch en point gespielt von Jonathan Pryce). Es entsteht beim Aufeinandertreffen in Rom und in der Sommerresidenz des Pontifex ein interessanter Dialog zwischen den beiden Männern, vielleicht eine Freundschaft.

Und wie eine Annäherung so funktioniert, teilen die beiden Männer bald auch ihre Hobbys. Bergoglios großer Spaß ist es, Fußballspiel zu verfolgen. Bei Benedikt das Klavierspiel und eine ganz bestimmte Serie schauen: „Kommissar Rex"! Und so sieht man in diesem, das Thema würde es nicht gleich vermuten lassen, ungewöhnlich unterhaltsamen Netflix-Film plötzlich jenen Vorspann, der in den 90ern und 2000er Jahren über viele TV-Geräte flimmerte. Der brasilianische Regisseur Fernando Meirelles gab der österreichischen Serie viel Sendeplatz; wir sehen den Vorspann (es ist bereits das dritte Rex-Herrl Alexander Pschill, im Dienst mit Elke Winkens) und den Anfang einer Folge. Lustiges Detail für all jene unter uns, die " Kommissar Rex " gerne geschaut haben.