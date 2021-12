Teenager werden Mütter: Das ist das heißeste Gerücht zum Staffelstart!

Hat er etwa schon wieder... ein Kind gezeugt? Derzeit kursieren heiße Gerüchte um Teenie-Papa Marcell ! Der Star der Befruchtungsshow "Teenager werden Mütter" könnte einmal mehr in freudiger Erwartung sein. Darüber jedenfalls wird eifrig getuschelt.

Marcell und Kerstin

Marcells fruchtbares Leben

Marcell hat bereits fünf Kinder. Das erste aus einer frühen Beziehung, vor seiner TV-Karriere. Mit seiner Ex Kerstin prollte er sich durch ein paar Staffeln von "Teenager werden Mütter", sie bekamen zwei Töchter. Dann verliebte sich Marcell in die Oberösterreicherin Vanessa , bekam auch mit ihr zwei Kinder, die beiden heirateten sogar. Marcell wirkte kurzfristig wie ein neuer Mensch, bekam sein Leben in den Griff und nahm 50 Kilo ab! Doch dann folgte die Trennung.

Marcell mit EX-Frau Vanessa

TWM-Marcell: Kind Nummer 6 (!) unterwegs?

Marcell zog in Staffel 14 wieder zurück nach Wien und zwar zu seiner schwangeren Freundin Lisa! Von deren Baby war er allerdings nicht der Vater, oder noch nicht... denn das Gerücht besagt, dass er nach einer Beziehungspause mit ihr nun ein Kind erwartet.

Ist Lisa schwanger von Marcell?

Neue Folgen TWM

Wie es mit Marcell und den anderen aus Teenager werden Mütter weitergeht? Ab dem 6.1. gibt es auf ATV die neuen Folgen des Hits "Teenager werden Mütter"!