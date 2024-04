Ab diesem Zeitpunkt verbietet Disney+ Accountsharing

Disney Plus verfügt bereits über Regeln, die Abonnenten daran hindern, ihre Passwörter weiterzugeben – jetzt werden diese Regeln jedoch verschärft.

Künftig müssen User von Disney+ für die Weitergabe ihres Accounts an andere Personen Geld zahlen. In einem Interview mit dem US TV-Sender "CNBC" sagt Bob Iger, CEO von Disney, dass das Unternehmen plant, im Juni „unseren ersten echten Vorstoß in die gemeinsame Nutzung von Passwörtern zu starten“.

Iger sagt, dass der Rollout in „nur wenigen Ländern in einigen Märkten“ beginnen wird, bevor er im September auf alle Abonnenten ausgeweitet wird. Disneys Anti-Passwort-Sharing-Regeln traten zunächst am 25. Januar für neue Abonnenten in Kraft und wurden am 14. März für bestehende Mitglieder eingeführt. Netflix war der erste Streaming-Dienst, der im Jahr 2023 gegen die Passwortfreigabe vorging, indem er begann, den Nutzern in den USA 7,99 US-Dollar zusätzlich pro Monat in Rechnung zu stellen, um einen zusätzlichen Zuschauer außerhalb ihres Haushalts hinzuzufügen.