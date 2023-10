Supergroup AUT of ORDA stellt sich am Samstagabend den Fans in der Wiener Marx Halle und auf Servus TV der Herausforderung

Das gab es noch nie! Bei der "Red Bull Show 100" stellt sich Österreichs neue Supergroup AUT of ORDA der Herausforderung, ihre allererste gemeinsame Show in nur 100 Stunden zu organisieren und nach Ablauf des Countdowns auf der Bühne zu performen. © philipp-carl-riedl-red-bull-content-pool × Setliste, Bühnenshow, Band, Gäste, Equipment, Licht, … die Aufgaben und Möglichkeiten zur Umsetzung der Live-Premiere des Trios, bestehend aus den Austropop-Stars Christopher Seiler und Paul Pizzera sowie Musikproduzent Daniel Fellner, sind vielfältig, die Zeit zur Vorbereitung ist dagegen knapp. © Zeidler × Am 17. Oktober 2023 zogen die Protagonisten in einen Container, um von der Außenwelt abgeschottet ihre Show vorzubereiten – exakt nach Ablauf der 100 Stunden steigt am Samstag, den 21. Oktober die einzigartige Show vor Publikum in der Wiener Marx Halle - und ab 20.25 Uhr live auf Servus TV.