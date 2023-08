'Bachelorette' - So wird das Finale und, Spoiler, ER gewinnt

Am 30.8. ist das Finale der Kuppelshow - und das passiert.

Es wird spannend! Am 30.8. ist das Finale von "Die Bachelorette ". Für wen wird sich Jenny zum Schluss entscheiden?

So wird das Finale

Das große Finale rückt näher und Jenny trifft ein letztes Mal auf ihre beiden Auserwählten. Bei zwei traumhaften Dates im malerischen Phuket gilt es herauszufinden, wer ihr Herz ein bisschen mehr zum Schlagen bringt. So unterschiedlich die beiden Finalisten sind, so konträr scheinen auch die letzten Begegnungen mit ihnen zu verlaufen. Für die Bachelorette heißt es nun: Das Gefühlschaos in ihrem Kopf sortieren und eine allerletzte Entscheidung treffen! In einer überwältigenden Kulisse kann Jenny endlich ihre finale Rose vergeben - und vielleicht den Startschuss für eine große Liebesgeschichte setzen.

ACHTUNG, Spoiler!

Wir wissen bereits, wer das Herz der feschen Bachelorette erobert hat, wenn ihr es auch wissen wollt, dann klickt HIER !

