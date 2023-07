Jennifer Saro ist die neue Bachelorette. Noch vor dem Start gibt es Ärger.

Am 12.7. geht es los - Jennifer Saro ist die neue " Bachelorette " und darf sich auf RTL-Kosten einen neuen Mann suchen. Die 27-Jährige ist allein erziehende Mama eines ein Jahre alten Sohnes. Der kam mit zur Produktion nach Thailand. Damit will die fesche Brünette ein Zeichen setzen.

Jennifer: Werde anders sein

"Ich werde keine Bachelorette , wie es die anderen waren“ verspricht die schöne Rosenlady Jennifer Saro. 27 Jahre jung, alleinerziehende Mama eines kleinen Sohnes – und mehr als bereit für das Liebesabenteuer ihres Lebens: „Ich möchte die volle Ladung an allem erleben. Ich will Action, ich will Spaß, ich will Romantik. Einfach alles.“ Dass es am Ende ein Happy End gibt, davon ist die Wahl-Berlinerin, die seit fast fünf Jahren Single ist, überzeugt: „Ich hab das schon manifestiert: Ich werde in ein paar Wochen einen Freund haben."

Botschaft an Mamas

Nach Thailand reist Jenny nicht allein. Mit dabei hat sie den wichtigsten Mann in ihrem Leben: ihren knapp einjährigen Sohn, den sie liebevoll Keksi nennt. „Ich freu mich unfassbar, dass ich die erste Bachelorette sein darf, die auch alleinerziehende Mama ist.“ Und weiter: „Ich finde, das sendet eine Botschaft an alle anderen alleinerziehenden Mamas.“

Jennifer und ihr Sohn

ACHTUNG, Spoiler!

Doch bevor es losgeht, macht ein pikantes Detail die Runde: Jennifer und einer der Kandidaten kennen sich bereits! Ist das nicht ein Regelverstoß? Ein absolutes No-Go bei der Castingshow? Bereits als Oguzhan (27) aus der Limousine steigt, merkt man, dass er nachdenkt. Und tatsächlich! Kurz später wird klar: Sie kennen sich. Von Twitter! Oguzhan will zuerst Diskretion walten lassen. Meint nur, sie hätten ein bisschen geschrieben und sich einmal getroffen. Doch dann erzählt er allen davon, schließlich auch Jennifer. Die kann sich an den Flirt gar nicht erinnern. Vielleicht ist das der Grund, warm er bleiben darf. Immerhin scheint er für sie ganz neu zu sein...

© RTL / Markus Hertrich ×

Das ist Kandidat Oguzhan

Die neue Folge von "Die Bachelorette" können Sie hier bereits auf RTL+ sehen.