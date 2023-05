Es kam alles anders, als erwartet. Trotzdem aber mit Happy End für den Bachelor.

Happy End im zweiten Anlauf: Nach elf Wochen emotionaler Aufs und Abs überreichte Bachelor David Jackson seine letzte Rose. Die Auserwählte im großen Staffelfinale: Angelina aus Albstadt.

WAS? Doch mit Zweitplatzierter zusammen?

Im Finale gab es keine Rose für sie

Doch beim Wiedersehen mit Frauke Ludowig, das im Anschluss an die lineare Ausstrahlung erstmals im TV zu sehen war, folgte die große Liebesüberraschung: Zurück in Deutschland haben Angelina und David erkannt, dass sie zuhause nicht dort anknüpfen konnten, wo sie zuletzt aufgehört hatten. Ein Happy End gibt es für David, der mit dem großen Wunsch, die Liebe zu finden in das Abenteuer "Der Bachelor" startete, aber trotzdem: Heute, einige Monate später, sind er und seine Zweitpalzierte Lisa ein glückliches Paar.

Alle Infos zur neuen Liebe

David und LIsa: Doch zurück in Deutschland ist die Liebe entfacht worden

Wie es dazu kam, berichten Lisa und David ausführlich im offiziellen "Der Bachelor"-Podcast. Welche Rolle hat Lisas Ego dabei gespielt? Und wie war das Versteckspiel in den letzten Monaten für sie? Außerdem erzählen sie, was die Zukunft für sie bereithält. Ziehen sie zusammen, geht Lisa vielleicht sogar nach Dubai? Was haben die beiden jetzt vor, wo sie sich endlich zeigen dürfen? Doch auch Angelina kommt zu Wort: Im "Aftershow" Podcast lässt sie ihre Bachelor-Zeit Revue passieren, schildert, warum es mit David aus ihrer Sicht nicht funktioniert hat und verrät ihre Zukunftspläne. Beide Podcasts sind ab sofort auf RTL+ Musik abrufbar.