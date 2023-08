ACHTUNG, hier wird verraten, welcher Boy am Ende das Herz der Junggesellin erobert!

Im TV ist das Finale von " Die Bachelorette " erst am 30.8. zu sehen. Doch vorab gibt es die große Entscheidung bereits auf RTL+ zu genießen.

So wird das Finale

Das große Finale rückt näher. Bei zwei traumhaften Dates im malerischen Phuket muss Jenny herausfinden, wer von den beiden Auserwählten ihr Herz ein bisschen mehr zum Schlagen bringt. So unterschiedlich die beiden Finalisten sind, so konträr scheinen auch die letzten Begegnungen mit ihnen zu verlaufen. Für die Bachelorette heißt es nun: Das Gefühlschaos in ihrem Kopf sortieren und eine allerletzte Entscheidung treffen!

So waren die Dreamdates

ACHTUNG, Spoiler!

Doch, wer bekommt am Ende die letzte Rose? Es ist Fynn Kunz! Die Entscheidung sei Jennifer nicht schwer gefallen, sie habe sich in ihn verliebt: "Jetzt sitze ich hier, bin verliebt, habe mein kleines Happy End". Den Liebeskorb bekommt Adrian, Jennifer verschlägt es mehrfach die Stimme, als sie ihm ihre Entscheidung mittelt. Doch der gibt sich als guter Verliere, wünscht ihr viel Glück.

Looooove

Adrian: Nur ein Freund, keine Liebe

Als schließlich Fynn an der Reihe ist und seine Rose bekommt, bricht es auch aus ihm heraus: "Ich weiß, dass ich mich in dich verliebt habe!" Happy End? Das wird bei Frauke Ludowig in der Show das große Wiedersehen gelüftet.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" und alle Folgen jetzt auf RTL+ sehen.