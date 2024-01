Captain Kirk wird von Paramount+ "gelöscht"

30 Jahre lang erkundete William Shatner als Captain Kirk die "unendlichen Weiten" des Weltalls und ging hin, "wo noch niemand zuvor gewesen ist". Doch damit könnte schon bald Schluss sein.

Der legendäre „Star Trek“-Schauspieler William Shatner äußerte kürzlich seine Überzeugung, dass Paramount seine ikonische Rolle als Captain Kirk für kommende Staffeln oder Franchise-Spin-offs nie wieder zurückbringen wird, weil sie sich von der Figur „bedroht“ fühlen.

William Shatner © Getty ×

Shatner – der Mitte der 60er bis in die 1990er Jahre den beliebten Captain James T. Kirk in der Originalserie der Science-Fiction-Serie und -Filme spielte – teilte seinen Fans in den sozialen Medien mit, dass er nicht glaube, dass er seine Rolle in Paramount+'s aktuellem "Star Trek Universe" jemals wieder spielen werde, was darauf hindeutet, dass die Produzenten des Studios „die Vergangenheit“ der Franchise löschen.

Der 92-jährige Schauspieler ärgerte sich auf X vor allem darüber, dass Schauspiel-Kollege Patrick Stewart, der in "Star Trek - The Next Generation" die Rolle des Captain Jean-Luc Picard spielt, auch im neuen Film den Captain gibt. Als ob es Shatner nie gegeben hätte.

Star Trek Universe © Paramount+ ×

"Man muss sich nur die aktuellen Paramount+ Werbung ansehen", schrieb Shatner. Das Foto zeigt das "Star Trek Universe" mit zahlreichen Charakteren, aber ohne dem originalen Captain Kirk.