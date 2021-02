Magdalena Huber ist neu in der ersten „ Starmania 21 “-Qualifikations-Show am Freitag, dem 26. Februar 2021, live um 20.15 Uhr in ORF 1 mit dabei. Die 24-jährige Wienerin ersetzt Maria Aschenwald, die sich nach einem positiven Corona-Test in häusliche Quarantäne begibt. Aufgrund der strengen Sicherheitsmaßnahmen, die unter anderem tägliche Tests vor dem Betreten der Produktionsstätten und darüber hinaus das Einhalten von Mindestabständen, die Reduktion physischer Kontakte auf ein Mindestmaß und das Tragen von FFP2-Masken beinhalten, hat das Testergebnis keine weiteren Auswirkungen auf die TV-Produktion.