Dancing Stars: Das sind die neuen Profitänzer

Im September startet die 14. Staffel der Tanzshow - mit dabei sind zwei neue Profitänzer.

Julia Burghardt, Danilo Campisi, Vesela Dimova, Florian Gschaider, Stefan Herzog, Lenka Pohoralek, Dimitar Stefanin, Manuela Stöckl und erstmals Katrin Kallus und Michael Kaufmann – das sind die zehn Profitänzer der 14. „Dancing Stars“-Staffel. Ab Freitag, dem 24. September 2021, führen sie ihre prominenten Tanzpartnerinnen und Tanzpartner beim ORF-1-Tanzevent aufs Parkett. Wer mit wem tanzt ist nach wie vor ein Geheimnis, das am Montag, dem 30. August, im Rahmen eines Presseevents gelüftet wird. Profitänzerin Conny Kreuter ist bei der aktuellen Staffel in einer neuen Funktion mit dabei – als „Dancing Stars“-Chefchoreografin wird sie für die Show-Einlagen verantwortlich zeichnen und die Paare bei ihren Choreografien unterstützen. Die Profitänzerin stieß 2016 zu den „Dancing Stars“. Ihr Tanzpartner in der zehnten Staffel des ORF-1-Tanzevents war Fadi Merza, in der elften Staffel tanzte sie mit Norbert Schneider und erreichte mit Michael Schottenberg 2019 sowie mit Cesar Sampson 2020 das Finale.

Die Promis der 14. Staffel sind: Caroline Athanasiadis, Boris Bukowski, Kristina Inhof, Bernhard Kohl, Otto Konrad, Nina Kraft, Niko Niko, Jasmin Ouschan, Faris Rahoma und Margarethe Tiesel. Durch die zehn Shows führen immer freitags um 20.15 Uhr in ORF 1 Mirjam Weichselbraun und Norbert Oberhauser.

Erstmals bei „Dancing Stars“ mit dabei: Katrin Kallus und Michael Kaufmann

Katrin Kallus ist 29 Jahre und lebt in Graz. Sie hat eine klassische Ballettausbildung. In Standard- sowie lateinamerikanischen Tänzen hat Katrin Kallus Österreich bei zahlreichen internationalen Turnieren und Europameisterschaften (Latein) vertreten. 2021 wurde sie Staatsmeisterin in Rock’n’Roll-Akrobatik und Zehnte bei den Europameisterschaften.

Michael Kaufmann ist 31 Jahre alt und kommt aus Graz. Gemeinsam mit Katrin Kallus wurde er unter anderem Österreichischer Meister in der Kür und mehrfacher Steirischer Meister in lateinamerikanischen Tänzen. Er vertrat Österreich bei zahlreichen internationalen Turnieren (Standard und Latein).