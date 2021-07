Dancing Stars: Designer Niko Niko als sexy Latin Lover

Designer Niko Niko ist bei der neuen Staffel der 'Dancing Stars' dabei - das wird er anziehen.

Am 24. September startet die 14. Staffel von „ Dancing Stars “.

Das sind die ersten, neuen Kandidaten

Neben den Moderatoren sind auch einige der neuen Kandidaten bekannt: Moderatorin Kristina Inhof, Designer Niko Niko, die Schauspielerin Margarethe Tiesel, Ex-Radprofi Bernhard Kohl, Poolbillard-Weltmeisterin Jasmin Ouschan und Austropopper Boris Bukowski.

Dancing Stars: Designer Niko Niko zeigt erstes Kostüm

Niko ist bekennender "Dancing Stars"-Fan und stellt sich auf "drei Monate Hardcorejob, Fitness und Training ein". "Ich war vor zehn Jahren in der Tanzschule, und ich habe auch das nötige Gefühl fürs Tanzen", meinte er. Bei den Kostümen will er sich nicht einbringen: "Beim Outfit vertraue ich voll und ganz den Kostümdesignern." Auf Instagram hat er nun ein erstes Outfit gepostet. Und man muss sagen: Er macht eine richtig gute Figur in dem schwarzen Ensemble bestehend aus knackig-enger Hose und Hemd mit Glitzersteinchen, das einen tiefen Ausschnitt hat. Ob das schon ein Hinweis auf einen ersten Tanz ist? Als Latin-Lover-Typ, der sein "Dancing Stars" - Debüt mit einer feurigen Salsa oder einer Rumba gibt, können wir ihn uns gut vorstellen...