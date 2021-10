Große Aufregung bei Dancing-Stars: Otto Konrad hat Sarkissova nach seinem Ausscheiden beschimpft.

Otto Konrad hat ausgetanzt. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler flog in der vierten Dancing-Stars-Show mit sch2wachen 9 Punkte raus. Da half auch ein eingeblendetes Nacktfoto des jungen Otto nicht.

Nach der Show gab es dann einen echten Aufreger: Otto Konrad hat Jurorin Karina Sarkissova offenbar beschimpft. Wie Sarkissova auf Instagram schreibt, hat sie Konrad nach der Sendung noch vor dem Hotel gesehen. „An ihn vorbeigehend habe ich meinem Kopf gedreht und gesagt , 'Otto es tut mir von Herzen leid dass sie ….', da unterbricht er mich mit einer unangenehmen Geste in meiner Richtung, mit dem Worten ,'Nix da, weg, vorbei und schlafen gehen'."

„Ich war sprachlos und bin weiter zum Hotel gegangen, wo mir der Otto nochmals nachgeschrien hat 'geh, geh da vorbei und gleich schlafen'…… was für ein respektloser Mensch, wozu der ganze Kindergarten“, so Sarkissova.

Nackt auf Instagram

Karina Sarkissova sorgte in der Nacht auf Samstag dann noch für einen weiteren Aufreger. In ihrer Instagram-Story zeigte sich die Jurorin nackt in der Badewanne.