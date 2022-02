Das macht der "Tinder Schwindler" heute

Er zockte Frauen auf Tinder ab, jetzt hat Simon Leviev sein eigenes Business

Die Netflix-Doku "Der Tinder Schwindler" macht Frauen aus aller Welt sprachlos. Vor allem jene, die so wie die Opfer des Hochstaplers Simon Leviev, ihre Liebe auf Tinder gefunden haben. Leviev soll zig Damen aus verschiedensten Ländern um insgesamt rund neun Millionen Euro erleichtert haben. Das hat er anhand von "Love Scamming" und anderen Methoden geschafft. Nachdem einige der Opfer seine Masche nach und nach durchschauten, wurde der Betrüger 2019 mithilfe der Medien und der Polizei dann endlich geschnappt. Doch lange musste Leviev nicht im Gefängnis sitzen. Schon nach fünf Monaten war er wieder frei. Heute hat Leviev gar sein eigenes Unternehmen.

Neue Liebe auf Instagram

Offensichtlich hat Leviev sich gut erholt. Sein Lifestyle ist nicht minder luxuriös geworden, seit die Damenwelt über ihn Bescheid weiß. Laut Netflix soll er heute sein eigenes Beratungsunternehmen haben. Auch eine neue Freundin hat sich der "Tinder Schwindler" geangelt: Das israelische Model Kate Konlin. Auf Instagram wirkt es ganz so, als müsste sie nicht für seine Liebe bezahlen. Cecilie und Pernilla, die Opfer aus der Netflix-Doku taten dies jedoch und zahlen bis heute ihre Schulden ab. Cecilie Fjellhøy, eine der betrogenen Frauen, ist sich in einem Interview allerdings sicher: "Die Geschichte kann so nicht zu Ende gehen." Sie sagt weiter: "Ich will, dass er zur Rechenschaft gezogen wird, und ich will, dass die Leute sehen, wie schlimm es ist, dass wir diejenigen sind, die leiden. Die Frauen sind immer schuld, aber nicht dieses Mal."