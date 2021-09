Das sind die Streaming-Highlights im Herbst

Diese coolen neuen Serien und Filme laufen bald auf Sky, Netflix und Co!

Im Herbst gibt es die volle Streaming-Power. Auf den Streaming-Plattformen Sky, Netflix und Co gibt es einige besondere Produktionen zum ansehen. Wir haben die Highlights!

September

Im September sind mit der Doku " Schumacher " und der dritten Staffel von "Sex Education" bereits zwei wahre Highlights auf Netflix angelaufen. In der dritten Staffel von "Sex Education" dreht sich wieder alles um Otis und Maeve. Die zwei sind kein Paar mehr, finden aber durch schwierige Umstände wieder zueinander. Denn eine neue Lehrerin will den versauten Ruf der Schule wieder herstellen. Die Mittel: Uniformen und Sex-Verbot!

Oktober

Heiß ersehnt ist die Verfilmung von "Die Ibiza Affäre", die ab dem 21.10. auf Sky zu sehen sein wird. Mit dabei Nicholas Ofczarek und Andreas Lust.

Zwei befreundete Paare, ein Partnertausch-Experiment, vier Wochen und eine Regel: kein Sex. Was soll da schon schiefgehen? DU SIE ER & WIR mit Nilam Farooq, Paula Kalenberg, Jonas Nay und Louis Nitsche. Ab 15. Oktober auf Netflix

"Locke & Key": Auf Netflix gibt es gleich zwei Serien-Highlights: Staffel zwei des Fantasy-Grusels rund um eine unbekannte Macht und ein altes Haus mit vielen Schlössern: "Locke & Key" - ab 22.10.

"Maid" ab dem 1. Oktober zu sehen: Maid. Eine Drama-Serie rund um eine Frau, die mit ihrer Tochter eine gewaltvolle Ehe verlässt und neu beginnen muss.

November

Lang erwartet ist die Serie "Scenes from a Marriage" mit Jessica Chastain. Ab dem 19.11. (bzw ab dem 13.9. in der Originalfassung als Weltpremiere) geht es auf Sky mit der Drama-Serie los, die sich um eine Ehe dreht, die in Scherben liegt. Große Liebe, großer Hass: Jessica Chastain und Oscar Isaac kämpfen in der zeitgemäßen Neufassung von Ingmar Bergmans Serienklassiker als vermeintliches Traumpaar um ihre Ehe - und gegeneinander.