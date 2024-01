"Der Staatsanwalt" steht vor dem Aus

Schauspieler Rainer Hunold steht heuer das letzte Mal für die TV-Krimiserie "Der Staatsanwalt" vor der Kamera.

Rund 20 Jahre lang verkörperte TV-Liebling Rainer Hunold die Figur des Staatsanwalts Bernd Reuther. Jetzt hört der Schauspieler auf. "Ich möchte verhindern, dass die unumgängliche Altersgrenze für Juristen, die ich privat längst überschritten habe, die Glaubwürdigkeit der von mir geliebten Figur irgendwann beschädigt", erklärt d Hunold humorvoll gegenüber der "Bild"-Zeitung. In Zukunft will er sich mehr seiner großen Leidenschaft, der Bildhauerei, widmen. "Ich freue mich auf den kommenden Lebensabschnitt", so der 74-Jährige. Am 16. Februar startet die 19. Staffel der Serie "Der Staatsanwalt" - zum letzten Mal mit Rainer Hunold.

Rainer Hunold (M.) in "Der Staatsanwalt © Hersteller ×

"Das ZDF bedankt sich bei ihm für die vertrauensvolle, erfolgreiche Zusammenarbeit und freut sich, dass er 2024 noch für eine Staffel zur Verfügung stehen wird", streut ihm auch der Sender Rosen. Die Rolle in der TV-Serie verkörperte er seit 2005. Davor war Hunold in Hauptrollen in "Ein Fall für Zwei" und "Wie Pech und Schwefel" zu sehen.