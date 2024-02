× Die aktuellen Streaming-Highlights (03.02. - 09.02.)

Die Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon & Co erfahren Sie hier.

Neue Filme und Serien auf Sky- die Highlights

Comedy: Finale Staffel von "Lass es, Larry"

© Hersteller ×

In der Sitcom scheitert Larry an den kleinen und großen Widrigkeiten des Alltags und des Showgeschäfts. Dazu geben sich die prominenten Gaststars die Klinke in die Hand.

Ab 05. Februar auf Sky streamen





Thriller: The Trip - Ein mörderisches Wochenende

© Hersteller

Das Ehepaar Lisa und Lars schmiedet finstere Mordpläne - und zwar gegeneinander. Doch drei entflohene Häftlinge lassen die Sache blutig aus dem Ruder laufen.

Ab 03. Februar auf Sky streamen







Doku: "Erfundene Entführung - Die Lügen der Sherri Papini"

© Hersteller ×

Sherri Papini täuscht 2016 ihre eigene Entführung vor, doch der Betrug kommt erst Jahre später ans Licht. Die Dokumentation analysiert den außergewöhnlichen Fall und zeigt bisher unveröffentlichte Interviews mit Papini.

Ab 08. Februar auf Sky streamen







Doku: Wale - Mit Steve Backshall

© Hersteller ×

In der Dokuserie folgt Naturforscher Steve Backshall den Walen in ihre Unterwasser-Welt. Atemberaubende Aufnahmen zeigen, wie diese Tiere ihre Intelligenz nutzen, um zu jagen, zu kommunizieren und sogar ihre Jungen zu unterrichten.

Ab 05. Februar auf Sky streamen





Weitere Highlights auf Sky:

5. Februar:

Buckelwale: Eine Detektivgeschichte

Happy 50



7. Februar:

Air Warriors – Staffel 11

Navy CIS – Staffel 2



Neue Filme und Serien auf Netflix- die Highlights

Drama: Staffel 6 von "Outlander"

© Hersteller ×

Diese Dramaserie nach Diana Gabaldons legendärer Fantasy-Romanvorlage namens „Highland-Saga“ handelt von zwei Liebenden aus unterschiedlichen Epochen der Geschichte.

Ab 03. Februar auf Netflix streamen



Romantisches Drama: "Zwei an einem Tag"





© Hersteller

Nach einer gemeinsamen Nacht nach der Examensfeier gehen Emma und Dexter getrennte Wege. Doch ihre Lebenswege kreuzen sich weiterhin.

Ab 08. Februar auf Netflix streamen





Doku: "Habsburgs verkuppelte Töchter"

© Hersteller

Frauen, die sich als Opfer auf dem Altar der Politik dargeboten fanden, sich aber dennoch durch ihre Stärke bewiesen haben.

Ab 05. Februar auf Netflix streamen





History: "Die Wikinger Menschenräuber auf großer Fahrt"

© Hersteller ×

Doku über Sklaverei und den Menschenhandel der Wikinger anhand dramatischer Nachstellungen.

Ab 05. Februar auf Netflix streamen





Weitere Highlights auf Netflix

4. Februar „The Guilt Trip: Unterwegs mit Mum“ – Komödie

7. Februar „Raël: Der letzte Prophet“ – Doku-Reihe (auf Netflix streamen)

Netflix-Neuheiten für Kinder

5. Februar: „Dee und ihre Freunde in Oz“ – Musik-Animationsserie

7. Februar: „Luz“ – Familienabenteuer



Neue Filme und Serien auf Amazon Prime - die Highlights

Romantik: "Upgraded" mit Camila Mendes

© Hersteller ×

Die angehende Kunstpraktikantin Ana wird auf einer Last-Minute-Reise ihrer Chefin nach London unerwartet in die erste Klasse umgebucht. Gerade, als sie beginnt, sich an den komfortablen Lebensstil in der ersten Klasse zu gewöhnen, lernt sie den gutaussehenden und wohlhabenden William kennen. Sie beschließt, ihre Fantasien ein wenig länger auszuleben, als sie sollte.

Ab 09. Februar auf Amazon Prime streamen





Komödie: "The Underdoggs" mit Snoop Dogg

© Hersteller ×

Jaycen „Zwei Js“ Jennings (Snoop Dogg) ist ein Ex-Footballstar an seinem Tiefpunkt. Als er dazu verurteilt wird, Gemeindedienst als Trainer der Underdoggs zu leisten, einer widerspenstigen Kindermannschaft in seinem Heimatort, sieht er darin vorwiegend eine Gelegenheit, sein öffentliches Image wieder aufzupolieren. Doch sein Leben verändert sich und er entdeckt seine Liebe zum Spiel wieder.

Ab 09. Februar auf Amazon Prime streamen





Weitere Highlights auf Amazon Prime

3. Februar

„Eat Wheaties!“ – Drama-Komödie

4. Februar

„Ex Machina“ – Sci-Fi-Drama

„Es gilt das gesprochene Wort“ – Romantisches Drama

5. Februar

„High Heat“ – Action-Komödie

„Justice League“ – Superheld*innen-Action

6. Februar

„Old Henry“ – Drama | zum Stream

7. Februar

„The Witch: Subversion“ – Sci-Fi-Action

„The Witch 2: The Other One“ – Sci-Fi-Action

8. Februar

„Die Känguru-Chroniken“ – Komödie

„The Killer: Someone Deserves to Die“ – Action

„The Silent Service“ –Drama



Neue Filme und Serien auf Disney Plus - die Highlights

Science-Fiction: "The Marvels"

© Hersteller

Gemeinsam muss dieses ungleiche Trio lernen, an einem Strang zu ziehen, um als „The Marvels“ das Universum zu retten.

Ab 07. Februar auf Disney streamen



"Die 80er - Jahrzehnt verändert die Welt"

© Hersteller

Die 80er-Jahre waren reich an Entwicklungen, die aus unserem heutigen Leben nicht wegzudenken sind.

Ab 07. Februar auf Disney streamen





Weitere Highlights auf Disney Plus

7. Februar

„American Dad“ – Staffel 19

„Die 2000er – Die Welt mit anderen Augen sehen“ Staffel 1

„Animal Fight Club“ Staffel 3-6

„Apokalypse: Der Kalte Krieg“ Staffel 1

„Drogen im Visier“ Staffel 6-7

„Dr. Joya – Hautärztin der Tiere“ Staffel 1