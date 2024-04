× Die aktuellen Streaming-Highlights (13. - 19.04.)

Alle Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon & Co erfahren Sie hier.

Neue Filme und Serien auf Sky- die Highlights

Action: "The Sympathizer" mit Robert Downey Jr.



In dem Mix aus Spionagethriller und Satire von „Old Boy“-Regisseur Park Chan-wook flieht ein kommunistischer Spion in den letzten Tagen des Vietnamkriegs in die USA.

Ab 15. April auf Sky streamen





Dokumentation: "Superpower - Sean Penn in der Ukraine"

Als Sean Penn Ende 2021 mit den Dreharbeiten zu "Superpower" begann, war eine groß angelegte Invasion der Ukraine durch Wladimir Putins Russland eine reale Bedrohung, die jedoch in weiter Ferne schien.

Penn reiste in die Ukraine, um mehr über Wolodymyr Selenskyj zu erfahren, den Schauspieler und Komiker, der im Fernsehen einen ungewöhnlichen Präsidentschaftskandidaten gespielt hatte, bevor er tatsächlich Präsident der Ukraine wurde. Zu diesem Zeitpunkt war Selenskyj den Amerikanern vor allem für seine Rolle im Trump-Ukraine-Skandal 2019 bekannt.

Ab 13. April auf Sky streamen





Crime: 2. Staffel von "Before We Die"

Drogenermittlerin Hannah Laing erfähr, dass ihr Sohn als V-Mann verwickelt ist - und droht enttarnt zu werden.

Ab 16. April auf Sky streamen





Special: "Hans Zimmer: Der Komponist Hollywoods"

Über 100 Film-Scores, zwei Golden Globes und ein Oscar: Hans Zimmer ist einer der erfolgreichsten Filmmusikkomponisten der Kinogeschichte.

Ab 19. April auf Sky streamen





Weitere Highlights auf Sky:

13.04.2024: My Big Fat Greek Wedding: Familientreffen



18.04.2024:

Der Ozean: Oase des Lebens

Deep Sea

Forensik: Dem Mörder auf der Spur, Staffel 3

19.04.2024: Kandahar



Neue Filme und Serien auf Netflix- die Highlights

Sci_Fi: Rebel Moon – Teil 2: Die Narbenmacherin



Die Rebellentruppe rüstet sich für den Kampf gegen die Mächte der Mutterwelt. Dabei werden Bündnisse geschmiedet, Heldentaten vollbracht und Legenden begründet.

Ab 19. April auf Netflix streamen





Fesselndes Drama auf wahrer Begebenheit: "Beflügelt – Ein Vogel namens Penguin Bloom " mit Naomi Watts.



Nach einem Unfall ist die sportliche Sam gelähmt und versinkt in eine Depression. Sie hinterfragt den Sinn ihres Lebens und welchen Platz sie in der Welt noch einnehmen könnte.

Ab 19. April auf Netflix streamen





Reatlity-TV: 9. Staffel von "The Real Housewifes of Beverly Hills"



Die Reality-Serie, wo Hausfrauen auf ihre eigene glamouröse Art und Weise für jede Menge Drama sorgen.

Ab 15. April auf Netflix streamen





Dokumentation: "Unsere lebende Welt"



Naturserie, erzählt von Cate Blanchett, erforscht die Intelligenz, den Einfallsreichtum und die Vernetzung des Lebens auf unserem Planeten.

Ab 17. April auf Netflix streamen





Weitere Highlights auf Netflix

15. April

„Dreamgirls“ – Musical-Drama

„Lady Bird“ – Independent-Komödie

„Keeping Up with the Kardashians“ Staffel 14 – Reality-TV

„Mob Psycho 100“ – Fantasy-Anime

16. April: „Jimmy Carr: Natural Born Killer“ – Comedy-Special

17. April

„The Circle: USA“ Staffel 6 – Reality-TV

„Böses Spiel“ Teil 1 – Reality-TV

„The Grimm Variations“ – Anthologie-Anime

18. April

„Bros“ – Comedy

„The Upshaws“ Teil 5 – Sitcom

19. April: „Jagdsaison“ – Drama-Komödie

Netflix-Neuheiten für Kinder

12. April: „Woody Woodpecker geht ins Camp“ – Komödie



Neue Filme und Serien auf Amazon Prime - die Highlights

Action: "Land of Bad" mit Liam Hemsworth Russel Crown

Ein Air Force Team wird im feindlichen Gebiet überfallen. Die einzige Chance liegt in einem Drohnenpilot. Ein 48-stündiger Kampf ums Überleben beginnt.

Ab 19. April auf Prime streamen





Action-Komödie: "Ride On - 2. Chance« mit Jackie Chan"

Einst der bester seiner Branche, muss sich er als abgehalfterter Stuntman, zusammen mit seinem geliebten Stuntpferd, gegen skrupellose Schuldeneintreiber zur Wehr setzen.

Ab 17. April auf Prime streamen





Action: The Rock in "Skyscraper"

Im 96. Stock eines Wolkenkratzers bricht ein Feuer aus. Zum Glück ist Will Sawyer (Dwayne Johnson) ein Problemlöser.

Ab 18. April auf Prime streamen





Abenteuer: Matt Damon in "The Greatest Wall"

Ab 15. April auf Prime streamen



Weitere Highlights auf Amazon Prime

15. April: „Scrubs“ – Sitcom