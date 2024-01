× Die aktuellen Streaming-Highlights (27.01. - 02.02.)

Die Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon & Co erfahren Sie hier.

Neue Filme und Serien auf Sky- die Highlights

Drama: "Tár" mit Cate Blanchett



Cate Blanchett in ihrer oscarnominierten Rolle als Star-Dirigentin: Lydia Tár leitet als erste Frau ein großes deutsches Orchester. Doch vor einer wichtigen Aufnahme gerät sie in eine Krise.

Ab 29. Jänner auf Sky streamen





Abenteuer: "Asterix & Obelix im Reich der Mitte"



Asterix und Co. brechen diesmal ins ferne China auf, um Prinzessin Wun Da nach einem Staatsstreich zu helfen. Doch auch Cäsar schickt sich an das Reich der Mitte zu erobern.

Ab 02. Februar auf Sky streamen





Naturdoku: "Wildes Skandinavien"

Die naturbelassene Küste Skandinaviens ist der Heimatort von Orcas, Ottern und Seeadlern.

Ab 31. Jänner auf Sky streamen





Sci-Fi-Comedy: "Robots"



Als sich ihre illegalen Roboter-Doppelgänger ineinander verlieben, versuchen Charles und Elaine sie zu beseitigen. Irre Sci-Fi-Comedy vom "Borat"-Autor. Mit Shailene Woodley.

Ab 27. Jänner auf Sky streamen



Weitere Highlights auf Sky:

31. Jänner 2024: Air Warriors – Staffel 8



Neue Filme und Serien auf Netflix- die Highlights

Hai-Horror: "Deep Fear - Tauch um dein Leben"



Eine Frau sieht sich Gefahren über und unter der Meeresoberfläche gegenüber, als ihr Solo-Segeltörn in der Karibik zu einem Kampf ums Überleben wird. .

Ab 29. Jänner auf Netflix streamen





Drama: "Weil der Mensch erbärmlich ist "

Zwei junge Polizisten sind während des Zweiten Weltkriegs im von den Nazis besetzten Antwerpen hin- und hergerissen zwischen Kollaboration und Widerstand.

Ab 31. Jänner auf Netflix streamen





Reality-TV: "Liebe macht blind - Schweden"

Das einzigartige Dating-Experiment erobert nun auch Schweden, wo Singles nach der wahren Liebe suchen und sich verloben – ohne sich je gesehen zu haben.

Ab 28. Jänner auf Netflix streamen





Musik-Doku: "The Greatest Night in Pop"

An einem Januarabend im Jahr 1985 nahmen die größten Musikstars der Welt im Tonstudio „We Are the World“ auf. Diese Doku blickt hinter die Kulissen dieses historischen Ereignisses.

Ab 29. Jänner auf Netflix streamen



Weitere Film-Highlights auf Netflix

28. Januar: Familiendrama „Jesus Revolution“ (auf Netflix streamen)

30. Januar: Comedy-Special: „Jack Whitehall: Settle Down“ (auf Netflix streamen)

31. Januar: Doku: „Alexander der Grosse: Wie er ein Gott wurde“ (auf Netflix streamen)

1. Februar:



„Hellboy: Fantasy-Action: "Call of Darkness“ (auf Netflix streamen)

„Chris Tall: Stand-up-Comedy: Und jetzt ist Papa dran!“ (auf Netflix streamen)



Weitere Serien-Highlights auf Netflix

27. Januar: Romantische K-Comedy: „Doctor Slump“ (auf Netflix streamen)

28. Januar: Reality-TV: „Liebe macht blind: Schweden“ Folge 10 (auf Netflix streamen)

30. Januar: Sport-Doku: „Nascar: Full Speed“ (auf Netflix streamen)

31. Januar:



Heist: „Baby Bandito“ (auf Netflix streamen)

Sci-Fi-Fantasy-Anime: „The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse“ (auf Netflix streamen)

02. Februar: "Let's talk about CHU"



Netflix-Neuheiten für Kinder

29. Januar: Animationsserie „Der kleine Bheem: einfach stark im Kindergarten“ (auf Netflix streamen)



Neue Filme und Serien auf Amazon Prime - die Highlights

Science- Fiction-Action: "Tides"

Science-Fiction-Thriller von Tim Fehlbaum. In nicht allzu ferner Zukunft, nach einer globalen Katastrophe, die fast die gesamte Menschheit ausgelöscht hat, wird Astronautin Blake von der Weltraumkolonie Kepler auf die Erde zurückgeschickt, um dort die aktuellen Lebensbedingungen zu erkunden.

Ab 27. Jänner auf Amazon Prime streamen





1. Staffel: "Mr. & Mrs Smith" als Serie

Lernen Sie die Smiths kennen: zwei einsame Fremde, John und Jane, die ihr Leben und ihre Identität aufgegeben haben, um als Partner zusammenzukommen – sowohl in der Spionage als auch in der Ehe.

Ab 02. Februar auf Amazon Prime streamen



Weitere Film-Highlights auf Amazon Prime

29. Januar: Horror-Drama: „Little Joe: Glück ist ein Geschäft“

31. Januar: Krimi-Drama: „Black Mass“



Neue Filme und Serien auf Disney Plus - die Highlights

Dokumentarserie:1. Staffel von "Choir"

Die Doku begleitet die Kids des Detroit Youth Choir bei ihren Vorbereitungen auf den Auftritt ihres Lebens!

Ab 31. Jänner auf Disney+ streamen





Staffel 1 bis 4: "Life in Pieces"

Eine Comedyserie mit Geschichten über die Mitglieder einer exzentrischen Familie und deren Perspektiven.

Ab 31. Jänner auf Disney streamen



Weitere Highlights auf Disney Plus

31. Jänner: „Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller“ Staffel 3