× Die aktuellen Streaming-Highlights (30.3. - 05.04.)

Neue Filme und Serien auf Sky- die Highlights

Actionfilm mit Tom Cruise: "Mission: Impossible - Dead Reckoning "

Der spektakuläre siebte Teil der "Mission: Impossible"-Reihe mit Tom Cruise: Ethan Hunt und sein Team müssen alles riskieren, um die Welt vor einer übermächtigen künstlichen Intelligenz zu bewahren.

"Lockerbie – Der Bombenanschlag auf Pan-Am-Flug 103"

Am 21. Dezember 1988 detoniert eine Bombe im Flug Pan Am 103 auf dem Weg von London nach New York. Beim Absturz der Maschine über dem schottischen Lockerbie sterben 270 Menschen. Zwölf Jahre später wird ein Libyer wegen Massenmordes verurteilt. Aber nicht nur Jim Swire, Vater eines der Opfer, bezweifelt bis heute, dass Libyen verantwortlich für diesen Anschlag war.

Fantasy: 3. Staffel von "La Brea"

Überlebenskampf gegen Dinosaurier: In der dritten und finalen Staffel der Zeitreise-Fantasy-Serie kämpft Familie Harris darum, gemeinsam und unversehrt in die Gegenwart zurückzukehren.

Familienfilm: "Lassie - Ein neues Abenteuer"



Der klügste Collie der TV-Geschichte kehrt mit einem neuen Filmabenteuer zurück: Lassie muss mit ihren Freunden Hundeentführer zur Strecke bringen

Weitere Highlights auf Sky:

30.03.2024: Paw Patrol 2 – Der Mighty Kinofilm

03.04.2024: Death Row Stories: Geschichten aus dem Todestrakt, Staffel 5

04.04.2024: Die Haie von Hawaii

05.04.2024: Doggy Style

Neue Filme und Serien auf Netflix- die Highlights

Thriller: "Ripley" mit Andrew Scott



Ein Trickbetrüger gerät in die Welt der Reichen, als er einen Job in Italien annimmt. Um ein Leben zu führen, wie er es sich wünscht, muss er ein Netz aus Lügen spinnen.

Drama: "Scoop: Ein royales Interview"



Dieses von wahren Ereignissen inspirierte fiktionale Drama illustriert, wie sich die Frauen von Newsnight das skandalöse Interview mit Prinz Andrew sichern konnten.

Doku: "Zusammen: Die Tripl3-Gewinner"

Diese Dokuserie lässt die rekordverdächtige Saison 2022–23 des Manchester City FC Revue passieren, in der die Blues ein noch nie dagewesenes Triple schafften.

"Rodeio Rock - Unverhofft kommt oft"

Als ein Möchtegern-Rocker für einen ihm ähnlich sehenden Sänger einspringt, steht er vor einer Entscheidung: seine eigene Identität verlieren oder seinem Herzen folgen.

Weitere Highlights auf Netflix

30. März

„Smile“ – Horror

„Are You There God? It’s Me, Margaret.“ – Familiendrama-Komödie

31. März

„Die Cleveland-Entführung“ – True-Crime-Drama

„Dexter“ – Thriller

1. April

„The English Patient“ – Militärdrama

„Sherlock“ Staffel 1 bis 4 – Krimi-Drama

„Vorstadtweiber“ Staffel 1 bis 6 – Dramedy

„Die magische Prank-Show mit Justin Willman“ – Reality-TV

„GTO: Great Teacher Onizuko“ – Anime-Drama

„Black Clover“ – Fantasy-Anime

2. April

„Demetri Martin: Demetri Deconstructed“ – Comedy-Special

3. April

„Peppermint: Angel of Vengance“ – Action-Krimi

„Crime Scene Berlin: Nightlife Killer“ – True-Crime-Doku

„Files of the unexplained“ – True-Crime-Doku

4. April

„Der Tränenmacher“ – Romantisches Drama

„Beverly Hills Cop – Ich lös‘ den Fall auf jeden Fall“ – Krimi-Komödie

„Beverly Hills Cop II“ – Krimi-Komödie

„Beverly Hills Cop III“ – Krimi-Komödie

„Crooks“ – Action-Thriller

5. April

„Das antisoziale Netzwerk: Memes, Verschwörungstheorien und Gewalt“ – Doku

„Parasyte: The Grey“ – Koreanische Sci-Fi-Action



Netflix-Neuheiten für Kinder

1. April

„Thomas und seine Freunde: Das Geheimnis von Lookout Mountain“ – Zeichentrickabenteuer

4. April

„Als ich als Vampir aufwachte“ Staffel 2 – Mystery-Comedy



Neue Filme und Serien auf Amazon Prime - die Highlights

Hollywood-Legende Mel Gibson im Krimi-Thriller "New York Confidential"

Im Kampf gegen die Kriminalität stellen sich Detective Tom Moran und sein Partner Thorton immer wieder über das Gesetz. Weil sie mit ihren Methoden Erfolg haben, drückt ihr Vorgesetzter gern ein Auge zu. Als Tom erfährt, dass er Krebs und nicht mehr lange zu leben hat, fasst er einen tödlichen Plan.

Romantische Komödie "Ticket ins Paradies" mit Julia Roberts und George Clooney

Als lange geschiedenes und schwer zerstrittenes Paar haben sie plötzlich eine gemeinsame Mission: Sie reisen nach Bali, um die Blitzhochzeit ihrer Tochter zu verhindern -- und sie vor dem Fehler zu bewahren, den sie selbst einst gemacht haben.

Weitere Highlights auf Amazon Prime

31. März

„Penny Dreadful: City Of Angels“ – Horror-Drama

„Penny Dreadful“ Staffel 1 bis 3 – Horror-Drama

„Yellowstone“ Staffel 1 bis 3 – Western-Drama

1. April

„Three Thousand Years Of Longing“

„Ticket ins Paradies“

„Homeland“ Staffel 1-8

„Revenge“ Staffel 1-4

3. April

„Dangerous“

„Get Out“

„Hunter Hunter“

„Run Hide Fight“

„I Feel Pretty“

4. April

„God Is A Bullet“

„Música“

5. April

„Batmans Rückkehr“

„Ice Age“

„Ice Age 2 - Jetzt taut's“

„Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los“

„Ice Age - Kollision voraus!“

„Stars At Noon“

„How To Date Billy Walsh“

Neue Filme und Serien auf Disney Plus - die Highlights



Animierte Musical-Komödie "Wish"

Walt Disney Animation Studios' "Wish" ist eine animierte Musical-Komödie, die das Publikum in das magische Königreich Rosas entführt, wo Asha, eine scharfsinnige Idealistin, einen Wunsch äußert, der so mächtig ist, dass er von einer kosmischen Kraft erhört wird – einem kleinen Ball mit grenzenloser Energie namens Stern. Gemeinsam stellen sich Asha und Stern einem schrecklichen Gegner – dem Herrscher von Rosas, König Magnifico – um ihre Gemeinschaft zu retten und zu beweisen, dass wunderbare Dinge geschehen können, wenn sich der Wille eines mutigen Menschen mit der Magie der Sterne verbindet.

Neueste Reality-Serie "Vanderpump Villa"

Den Gästen wird das luxuriöse Leben im Anwesen Chateau Rosabelle gezeigt, mit Romanzen und Missgeschicken.

Weitere neue Serien auf Disney

