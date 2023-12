× Die Streaming-Highlights der kommenden Woche

Die Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon & Co erfahren Sie hier.

Neue Filme und Serien auf Sky- die Highlights

Crime-Komödie: Maggie Moore(s) mit Jon Hamm & Tina Fey

Polizeichef Sanders bekommt es mit einem sonderbaren Doppelmord zu tun: Beide Opfer haben nur eine Gemeinsamkeit - sie hießen Maggie Moore.

Ab 16. Dezember auf Sky streamen





Horror-Thriller: Pearl mit Mia Goth

Wie wurde aus der lebenshungrigen Farmerstochter Pearl eine blutrünstige Psychopathin? Horror-Kultfilmer Ti West erzählt die Vorgeschichte seines Slasher-Hits „X“.

Ab 22. Dezember auf Sky streamen







Krimi: Floribama Murders

Die True-Crime-Serie stellt grausame Verbrechen vor, die in Florida und Alabama verübt wurden.

Ab 19. Dezember auf Sky streamen





Dramedy: Staffel 3 von Sort Of



Nach dem Tod des Vaters sieht sich Millenial Sabi mit ein paar weitreichenden Entscheidungen konfrontiert.

Ab 22. Dezember auf Sky streamen





Weitere Highlights auf Sky

Ab 18. Dezember: Dieser eine Sommer



Neue Filme und Serien auf Netflix- die Highlights

Drama: Maestro mit Bradley Cooper

Diese Liebesgeschichte handelt von der lebenslangen komplexen Beziehung zwischen der Musiklegende Leonard Bernstein und Felicia Montealegre Cohn Bernstein.

Ab 20. Dezember auf Netflix streamen







Krimi: Der Fall Collini mit Elyas M. Barek

Ein Pflichtverteidiger übernimmt einen Mordfall und deckt einen Rechtsskandal auf, der bis ins nationalsozialistische Deutschland zurückreicht.

Ab 22. Dezember auf Netflix streamen



Kids: Sonic the Hedgehog 2



Sonic will Dr. Robotnik und Knuckles the Echidna daran hindern, an einen allmächtigen Smaragd zu gelangen (Mit Jim Carrey)

Ab 21. Dezember auf Netflix streamen





Komödie: Cindy la Regia: La serie

Cindy will hoch hinaus und die Welt erobern. Doch zunächst muss sie in ihrer mexikanischen Heimatstadt San Pedro die Schule und die High Society bewältigen.

Ab 21. Dezember auf Netflix streamen





Weitere Highlights auf Netflix

19. Dezember: Comedy-Special: Trevor Noah: Where Was I (auf Netflix streamen)

20. Dezember: Romantische Komödie: Der Widerspenstigen Zähmung 2 (auf Netflix streamen)

22. Dezember:



Sci-Fi-Action: Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers (auf Netflix streamen)

Komödie: No Hard Feelings



Weitere Serien-Highlights auf Netflix

20. Dezember



Reality-TV: Liebe macht blind: Brasilien – Nach dem Altar (auf Netflix streamen)



K-Drama: Like Flowers in Sand (auf Netflix streamen)

22. Dezember



K-Horror: Gyeongseong Creature (auf Netflix streamen)



Neue Filme und Serien auf Amazon Prime - die Highlights

LOL - Last One Laughing Xmas-Special mit Bully Herbig



10 Top-Stars der deutschen Comedy finden im Wettkampf heraus, wer zuletzt lacht! Wer schafft es, ernst zu bleiben? Bei welcher Performance bleibt kein Auge trocken?

Ab 22. Dezember auf Amazon Prime streamen





Thriller: The Outfit: Verbrechen nach Maß



Immer, wenn Billy „Shazam!“ ruft, bekommt er Superkräfte. Bald erkennt er, dass seine Superkräfte nicht nur beim Schule schwänzen helfen, sondern nur er damit den Bösewicht stoppen kann.

Ab 18. Dezember auf Amazon Prime streamen





Weitere Film-Highlights auf Amazon Prime

18. Dezember



Horror-Komödie: Arac Attack – Angriff der achtbeinigen Monster (Amazon Prime streamen)

20. Dezember



Action: The Contractor (Amazon Prime streamen)



Stand-Up: Trevor Wallace: Pterodactyl (Amazon Prime streamen

22. Dezember



Dramedy-Thriller: Satburn (Amazon Prime streamen)



Neue Filme und Serien auf Disney Plus - die Highlights

Fantasy: Percy Jackson: Die Serie



Percy Jackson befindet auf einer gefährlichen Suche. Er muss Zeus‘ Herrscherblitz zurückbringen, um einen Krieg zu verhindern und herausfinden, wozu er selbst bestimmt ist.

Ab 20. Dezember auf Disney streamen





Marvel: Staffel 2 von What If...?

Wie würde sich das Leben der Superhelden verändern, wenn sie in unterschiedlichen Parallelwelten leben würden?

Ab 22. Dezember auf Disney streamen





Weitere Serien-Highlights auf Disney Plus

20. Dezember

Staffel 1: Dragons of Wonderhatch

Staffel 1: Extreme Survival mit Hazen Audel: Über die Anden

Staffel 11: Akte X