× Die Streaming-Highlights im neuen Jahr

Neue Filme und Serien auf Sky- die Highlights

3. Staffel: Epische Fantasyserie "La Brea"

In den neuen Folgen von Staffel 2 finden sich Eve und Gavin zurück in der Steinzeit wieder. Gelingt es ihnen, mittels eines Computervirus weitere Sinkhöhlen zu verhindern?

Ab 09. Jänner auf Sky streamen





Animationsabenteuer "Ruby taucht ab"



Außenseiterin Ruby entdeckt in sich ungeahnte Kräfte: Sie kann sich in einen magischen Kraken verwandeln – und muss ihre Heimat vor Meerjungfrauen retten.

Ab 06. Jänner auf Sky streamen





Doku: "Hotels zum Staunen"

Ein Moderatoren-Duo lädt zu den außergewöhnlichsten Hotels der Welt ein. Ein Blick hinter die Kulissen inklusive.

Ab 07. Jänner auf Sky streamen





Crime: 25 Jahre "Die Sopranos"

James Gandolfini kämpft als sensibler Mafiaboss Tony Soprano für seinen Clan – und gegen das Gesetz.

Ab 10. Jänner auf Sky streamen



Weitere Highlights auf Sky:

09. Jänner: Sam Jay: Salute Me or Shoot Me

08. Jänner: The Blaze – Flucht aus den Flammen

12. Jänner: Polite Society



Neue Filme und Serien auf Netflix- die Highlights

Action-Heist-Komödie "Lift" mit Kevin Hart

Ein Dieb wagt mit seiner Expertencrew einen Coup: Sie wollen Gold im Wert von 500 Millionen US-Dollar aus dem Tresorraum eines Flugzeuges stehlen – in 40.000 Fuß Höhe.

Ab 12. Jänner auf Netflix streamen



1. Staffel von "Boy Swallows Universe"





Ein Junge muss in den 1980er-Jahren in einem Vorort von Brisbane mit der harten Realität seines Lebens fertigwerden. Doch dann gerät auch noch seine Familie in Gefahr.

Ab 11. Jänner auf Netflix streamen





Thriller: "Forst" mit Borys Szyc

Als ein Kommissar suspendiert wird, klärt er zusammen mit einer Journalistin eine brutale Mord­serie auf eigene Faust auf.

Ab 11. Jänner auf Netflix streamen

Sport-Doku: "Break Point"

Einige der weltweit besten Tennisspieler*innen kämpfen um sportliche Größe und ruhmreiche Grand-Slam-Siege.

Ab 10. Jänner auf Netflix streamen





Weitere Film-Highlights auf Netflix

8. Januar: Sci-Fi-Komödie „Galaxy Quest: Planlos durchs Weltall“

9. Januar: Stand-up-Comedy „Pete Davidson: Turbo Fonzarelli“ (auf Netflix streamen)

10. Januar: Doku „Philipp Mickenbecker: Warten auf ein Wunder“

11. Januar: Coming-of-Age-Komödie „Krass Klassenfahrt“

Weitere Serien-Highlights auf Netflix

9. Januar: Coming-of-Age „Di4ries“ Staffel 2 Teil 2 (auf Netflix streamen)

10. Januar:

Reality-TV „The Trust: A Game of Greed“ (auf Netflix streamen)

11. Januar: Musik-Drama: „Champion“ (auf Netflix streamen)

12. Januar: Reality-TV „Liebe macht blind: Schweden“ Folge 1 bis 4 (auf Netflix streamen)

Highlights auf Netflix für Kinder

11. Januar: Animationscomedy „Sonic Prime“ Staffel 3 (auf Netflix streamen)



Neue Filme und Serien auf Amazon Prime - die Highlights

Biografisches Musikdrama "Elvis"



Der Film lässt die Musik von Elvis Presley erklingen und schildert sein Leben – vor allem mit Hinblick auf seine komplizierte Beziehung zu seinem Manager Colonel Tom Parker (Tom Hanks)

Ab 12. Jänner auf Amazon Prime streamen





"Hustlers" mit J.Lo, Lizzo und Cardi B



New York, 2008. Ramona ist der Star des angesagtesten Stripclubs der Stadt. Als die unerfahrene Destiny neu ins Team kommt, nimmt Ramona sie unter ihre Fittiche. Gemeinsam nehmen sie mehr Geld ein, als sie sich jemals hätten träumen lassen - bis zum großen Finanz-Crash. Ab da bleibt der Club leer. Doch Ramona und Destiny wollen nicht aufgeben. Gemeinsam schmieden sie einen gewagten Plan.

Ab 09. Jänner auf Amazon Prime streamen



Weitere Film-Highlights auf Amazon Prime

8. Januar: Mystery-Horror „The Black Phone“ (auf Amazon Prime streamen)

9. Januar: Action-Thriller „Sin City 2: A Dame to Kill For“ (auf Amazon Prime streamen)

10. Januar: Komödie: „Der Vorname“ (auf Amazon Prime streamen)

11. Januar



Action: „Tekken“ – Action (auf Amazon Prime streamen)



Krimi-Komödie: „Knives Out: Mord ist Familiensache“ (auf Amazon Prime streamen)

12. Januar: Action-Thriller „Romeo Must Die“ (auf Amazon Prime streamen)





Neue Filme und Serien auf Disney Plus - die Highlights

Erste Staffel von Marvel Studios "Echo"

Maya Lopez wird von Wilson Fisks Verbrecherbande verfolgt. Der Weg führt sie in ihre Heimatstadt, wo sie sich ihrer Familie und deren Vermächtnis stellen muss.

Ab 10. Jänner auf Disney streamen



Dokumentarfilm: "Demons & Saviors: Der Fall Christina Boyer"

Die erstaunliche Geschichte von Christina Boyer, dem sogenannten „Poltergeist-Mädchen“.

Ab 10. Jänner auf Disney streamen





Weitere Serien-Highlights auf Disney Plus

10. Januar



Staffel 22: „Mayday – Alarm im Cockpit“

Staffel 4: „Schmugglern auf der Spur“

12. Januar: 3. Staffel „Bluey“