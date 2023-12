× Die Streaming-Highlights während der Festtage

Die Neuerscheinungen rund um Weihnachten auf Netflix, Amazon & Co erfahren Sie hier

Neue Filme und Serien auf Sky- die Highlights

Action-Film: "John Wick: Kapitel 4" mit Keanu Reeves



John Wick tritt gegen einen mächtigen Gegner an, der auf der ganzen Welt Verbündete hat - von New York über Paris bis nach Berlin.

Ab 25. Dezember auf Sky streamen





Fantasy-Abenteuer: The Flash

The Flash (Ezra Miller) reist in die Vergangenheit, um das Leben seiner Mutter zu retten - und gerät an einen mächtigen Gegner: General Zod.

Ab 26. Dezember auf Sky streamen





Komödie: "Der Nachname" mit Florian David Fitz

Mutter Dorothea lädt die Familie in ihre Finca auf Lanzarote ein - und macht eine explosive Ankündigung.

Ab 29. Dezember auf Sky streamen







Crime: The Russell Murders: Who killed Lin and Megan?

Die Dokureihe verspricht eine Darstellung der schrecklichen Ereignisse der Russel-Morde, die sich im Sommer 1996 auf einer ruhigen Landstraße in Kent ereigneten,

Ab 28. Dezember auf Sky streamen





Weitere Highlights auf Sky

Ab 23. Dezember:



Beautiful Disaster

Der Doktor und das liebe Vieh, Staffel 4



Neue Filme und Serien auf Netflix- die Highlights

Sci-Fi: »Dune« mit Zendaya & Timothée Chalamet



Um die Zukunft seines Volkes zu sichern, reist Paul zu einem gefährlichen, ressourcenreichen Planeten, wo ihn böswillige Kräfte und ein bedrohliches Schicksal erwarten.

Ab 26. Dezember auf Netflix streamen





Abenteuerkomödie: "The Lost City" mit Brat Pitt, Sandra Bullock & Channing Tatum

Eine Autorin landet mit ihrem Covermodel im Dschungel, nachdem sie von einem exzentrischen Milliardär auf der Suche nach einem verlorenen Schatz entführt wird.

Ab 28. Dezember auf Netflix streamen

Thriller: Haus des Geldes: Berlin

Ultimativer Plan: Berlin trifft sich mit einer Gang in Paris: Es gilt, in einer Nacht Juwelen im Wert von 44 Millionen Euro zu stehlen.

Ab 29. Dezember auf Netflix streamen





Komödie: Ricky Gervais: Armageddon



In seinem Comedy-Special über das Ende der Menschheit knöpft sich Ricky Gervais Themen wie politische Korrektheit und Überempfindlichkeit vor und lässt dabei kein Tabu aus.

Ab 25. Dezember auf Netflix streamen





Weitere Highlights auf Netflix

24. Dezember:

Komödie: „Mein Schwager ist ein Vampir“ (auf Netflix streamen)

Sci-Fi-Thriller: „Stowaway“

Sitcom: „El niñero“ (auf Netflix streamen)

26. Dezember: Dramedy: „Danke, es tut mir leid“ (auf Netflix streamen)

27. Dezember: Doku: „Hell Camp: Teen Nightmare“ (auf Netflix streamen)

28. Dezember: Nollywood-Thriller: „War: Wrath and Revenge – A Sons of the Caliphate Story“

Highlights auf Netflix für Kinder

25. Dezember: Sci-Fi-Animationsserie: „Star Trek: Prodigy“

28. Dezember: Animationsabenteuerserie: „Die Pokémon-Concierge“ (auf Netflix streamen)



Neue Filme und Serien auf Amazon Prime - die Highlights

Animation: DC League of Super-Pets



Krypto, der Superhund, muss einem Hund, einem Hängebauchschwein, einer Schildkröte und einem Eichhörnchen helfen, ihre neuen Superkräfte zu meistern!

Ab 29. Dezember auf Amazon Prime streamen



Actionabenteuer: Jurassic World: Ein neues Zeitalter



Jurassic World: Ein neues Zeitalter ist das epische Finale der Jurassic-Saga. Vier Jahre nach der Zerstörung von Isla Nublar leben die Dinosaurier frei auf der Erde. Zwei Generationen von Jurassic-Helden tun sich zusammen, um die verheerenden Folgen abzuwenden, die eine erneute Dominanz der Urzeitechsen auf der Erde hätte.

Ab 25. Dezember auf Amazon Prime streamen





Weitere Film-Highlights auf Amazon Prime

25. Dezember: Romantische Komödie: „JGA: Jasmin. Gina. Anna.“ (auf Amazon streamen)

26. Dezember: Drama: „Midnight Special“ (auf Amazon streamen)

28. Dezember:



Horror: „Barbarian“ (auf Amazon streamen)

Sci-Fi-Abenteuer: „Everything Everywhere All at Once“ (auf Amazon streamen)

29. Dezember:

Fantasy-Thriller: „Doctor Sleep“ (auf Amazon streamen)

Familienanimationskomödie: „DC League of Super-Pets“ (auf Amazon streamen)



Neue Filme und Serien auf Disney Plus - die Highlights

"American Horror Story: Delicate" mit Emma Roberts und Kim Kardashian

Neues Grusel-Futter von Murphy/Falchuk: In der 12. Staffel dreht sich alles ums Thema Fortpflanzung, Schwangerschaft und Baby.

Ab 27. Dezember auf Disney streamen





Doku: Aaron Carter: The Little Prince of Pop



Die Doku zeigt Carters Leben und Tod, und weshalb Kinderstars als junge Erwachsene so häufig auf Abwege geraten.

Ab 27. Dezember auf Disney streamen





Weitere Serien-Highlights auf Disney Plus

27. Dezember

Staffel 5: What We Do in the Shadows

Staffel 4: Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze

Staffel 5: Mayans M.C.