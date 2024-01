Eine Australierin spaltet bei der aktuellen Staffel "Das Supertalent" auf RTL die Jury in zwei Lager - die Frau spielt Flöte, aber nicht mit ihrem Mund...

Beatrice McQueef möchte bei der Talentshow mit einer ganz besonderen Sache glänzen - sie spielt Blockflöte, doch nicht wie die meisten mit ihrem Mund. Die Australierin verwendet dafür ihrer Vagina. Mitten auf der Bühne steckt sich Beatrice die Flöte zwischen die Beine und spielt kopfüber den Klassiker "Alle meine Entchen".

Die "Flöten-Frau" spaltet die Jury

Die beiden Supertalent-Juroren Bruce Darnell und Anna Ermakova möchte die Frau in die nächste Runde schicken. Bruce sagt nach der etwas "anderen" Performance: "Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Ich bin ja für alles offen (...) Ich gebe dir ein Ja!“ Schlussendlich muss das Publikum entscheiden - die sagen: NEIN. Beatrice McQueef schafft es nicht in die nächste Runde, ihrem Hobby geht sie trotzdem weiterhin nach. Seit 10 Jahren schon tritt sie regelmäßig bei Festivals in Kroatien, Frankreich und England auf!

