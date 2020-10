RTL-Chef Graf dementiert Medienberichte über eine Dschungelcamp-Absage und verkündet auch den Ersatz-Standort.

Dschungelcamp-Fans mussten zittern: Medienberichten zufolge hieß es am Donnerstagvormittag, dass das Dschungelcamp 2021 wegen Corona nun endgültig abgesagt werden sollte. Doch nun meldete sich RTL-Chef Graf selbst zu Wort und verkündete, dass das Ekel-Camp statt wie geplant in Wales nun als Ersatz-Show in Deutschland geplant wird.

Details folgen in Kürze.