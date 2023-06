Endlich sieht er sie wieder: Starkoch Mälzer überwältigen die Gefühle

Die dreiteilige Doku-Reihe ''Zum Schwarzwälder Hirsch - eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer'' ging unter die Haut. Sie wurde mit zwei Grimme-Preisen ausgezeichnet - jetzt gibt es ein Wiedersehen.

Starkoch Tim Mälzer wollte Beweisen, was Menschen mit Down-Syndrom alles bewältigen können, was sie ganz ohne Hilfe zu schaffen vermögen. Unter seiner Anleitung gelang es ihm, seinen 13 "außergewöhnlichen Küchencrew-Mitgliedern" Stück für Stück die Leitung eines eigenen Restaurants anzuvertrauen. Ziel der Serie war es, ihnen das nötige Know-how mitzugeben, um sie anschließend in den Arbeitsmarkt integrieren zu können. Kochen, bedienen, abwasche, Getränke zapfen - die Küchencrew meisterte die Aufgaben mit Bravour.

Aber es gab auch Tiefpunkte. Der erste Versuch, das Restaurant komplett eigenständig zu führen, scheiterte. Die Essen wurden auf den falschen Tisch geliefert, in der Küche lief es nicht rund, die Nervosität war einfach zu hoch. Doch sie gaben nicht auf.

Zwei Grimme-Preis konnte die dreiteilige Doku-Reihe allerdings nicht nur deswegen gewinnen. Es waren vor allem die Gespräche. Ob am Lagerfeuer, unter vier Augen oder anderswo. Mälzer gelang es die Menschen, die sonst oft nur komische Blicke ernten, ins Rampenlicht zu holen, ihnen die Möglichkeit geben, sich zu äußern. Wie sie sich fühlen, was sie sich wünschen, was ihnen Freude bereitet. Es ist wohl nicht untertrieben, zu sagen, dass Mälzer einige seiner "Lehrlinge" wirklich ins Herz geschlossen hat.

Ein Jahr danach: Emotionales Wiedersehen

Und heute. Heute gibt es das große Wiedersehen. Ein Jahr nach der Doku-Reihe treffen sich alle wieder. Der Mentor und seine Koch-Künstler kehren wieder zusammen und eines ist sicher: Es wird emotional. Von den Kochhelden soll es auch die ein oder andere Überraschung für "Chef Tim" geben. Ebenso dabei: Schauspieler André Dietz.

Ausgestrahlt wird das große Wiedersehen "Zum Schwarzwälder Hirsch – Ein Jahr danach" um 20.15 Uhr auf VOX.