Erste Fotos: So sehen William und Kate in ''The Crown'' aus

Mit der sechsten und letzten Staffel läutet Netflix das große "The Crown"-Finale ein. Zum ersten Mal tauchen dabei auch Prinz William und Kate Middleton als Figuren auf. Den Part von William spielt der noch relativ unbekannte Ed McVey, Schauspielerin Meg Bellamy, ebenfalls Newcomerin, schlüpft in die Rolle von Herzogin Kate.

Netflix hat auch schon die ersten Fotos vom Set veröffentlicht:

Here's your first look at Prince William (Ed McVey) and Kate Middleton (Meg Bellamy) from the sixth and final season of The Crown, coming in 2023. pic.twitter.com/bayfaKeRr4