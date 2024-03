Erste Fotos von Daniel Brühl als Modezar

Am 7. Juni startet die neue Disney+-Serie "Becoming Karl Lagerfeld" mit Daniel Brühl in der Rolle des Modezaren. Jetzt gibt es die ersten Fotos von Brühl als Karl Lagerfeld

Es ist 1972. Karl Lagerfeld (Daniel Brühl) ist 38 Jahre, trägt noch nicht seine ikonische Frisur und ist ein wenig bekannter Modedesigner für „Prêt-à-porter“. Nachdem er den temperamentvollen Jacques de Bascher (Théodore Pellerin), einen ehrgeizigen und stürmischen jungen Dandy kennenlernt und sich in ihn verliebt, wagt es der geheimnisvollste aller Modeschöpfer, sich mit seinem Freund (und Rivalen) Yves Saint Laurent (Arnaud Valois) anzulegen. Saint Laurent ist ein Genie der Haute Couture, der vom gefürchteten Geschäftsmann Pierre Bergé (Alex Lutz) unterstützt wird. Daniel Brühl und Theodore Pellerin © Disney+ ×



„Becoming Karl Lagerfeld" taucht ein in das Paris, Monaco und Rom der 70er-Jahre und folgt der beeindruckenden Entwicklung Lagerfelds zu einer komplexen und ikonischen Persönlichkeit der Pariser Couture, der bereits von dem Ehrgeiz gepackt ist, Kaiser der Mode zu werden. Zwischen Glamour und Konflikten großer Egos, ausschweifenden Partys und destruktiven Leidenschaften, entdeckt das Publikum jetzt die Geschichte von Karl, bevor er zu dem weltweit bekannten Karl Lagerfeld wurde. Daniel Brühl als Karl Lagerfeld © Disney+ ×



Die Geschichte, die nun zum ersten Mal mit einem Staraufgebot verfilmt worden ist, basiert auf dem Bestseller-Roman „Kaiser Karl" von Raphaëlle Bacqué. Die Serie beleuchtet auch die Persönlichkeiten aus Mode und Kultur, die damals mit Karl Lagerfeld in Kontakt waren. Jeanne Damas gibt Paloma Picasso. Singer-Songwriterin und Model Claire Laffut ist als Loulou de La Falaise zu sehen. Die legendäre Schauspielerin Marlene Dietrich wird von Austro-Aktrice Sunnyi Melles verkörpert, die kürzlich im Palme d'Or-Gewinnerfilm von 2022 „Triangle of Sadness" zu sehen war. Andy Warhol wird von Paul Spera („On the Line", „Die Berufung - Ihr Kampf für Gerechtigkeit", „Marie-Antoinette") dargestellt. Die ersten beiden Episoden der Serie feiern ihre Premiere beim Canneseries Festival. Daniel Brühl (r.) als Niki Lauda © Konstantin film Für Daniel Brühl ist es ein weiteres Biopic, nachdem er in "Rush - Alles für den Sieg" bereits eine eindrucksvolle Performance als Niki Lauda bot.