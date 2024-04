"Fit mit den Stars": So war die erste Folge mit Conny Kreuter

Start für das neue Turn-Format mit Chef-Choreografin und Profi-Tänzerin Conny Kreuter.

Das neue Format "Fit mit den Stars" wurde im Eiltempo entwickelt, weil Philipp Jelinek nach der Chat-Affäre nicht mehr tragbar war. Wir haben uns die neue Turn-Reihe zum Start am 15.4. (werktags ab 9.10) angesehen.

Arme und Kreislauf

Für Chef-Choreografin und Profi-Tänzerin Conny Kreuter war das Vorzeigen des Programmes eine leichte Übung: Souverän leitete sie das TV-Publikum an, heute mit besonderer Berücksichtigung von Bizeps-Übungen. Auch das Herz-Kreislaufsystem kam nicht zu kurz, die Einheit wurde mit einem schwungvollen Step-Programm abgeschlossen.

Das sagt Conny zur Aufgabe

Conny Kreuter: „Ich freue mich schon riesig auf nächste Woche. Ich werde die Übungen für ein breites Publikum aufbereiten und viel Verschiedenes anbieten, damit jede und jeder mitmachen und für sich etwas mitnehmen kann – von klein bis groß, von jung bis alt, egal wie fit man ist. Ich werde auch einige neue Übungen mitbringen, die super lustig sind oder Atemübungen zum Beispiel. Denn das Wichtigste ist immer der Spaß an der Bewegung und mit guter Energie in den Tag zu starten! Ich freue mich, wenn alle mit dabei sind und das Land sich bewegt.“

Das war Connys lustigste Übung

Für Conny als Tänzerin beim Aufwärmen sehr wichtig: Die Haltung. Kreuter zeigte einiges vor, das hilft, wenn man viel sitzt und die Schultern hängen lässt. Lustigste Übung: Tauben verscheuchen am Markusplatz! Das hilft dem Zwerchfell und macht Spaß...

So geht's weiter

Wochenrhythmus von einem anderen Promi als Vorturner:in moderiert wird. Den Auftakt macht „Dancing Star“, Profitänzerin und Sportwissenschafterin Conny Kreuter, die das Publikum in der Auftaktwoche begrüßt. Sie wird eine große Bandbreite an Übungenzum Aktivieren, Mobilisieren, Kräftigen und Dehnen präsentieren, die Angebote für alle Altersgruppen beinhalten und zum Mitmachen motivieren sollen. Nach Conny Kreuter werden u. a. die ehemaligen Spitzensportler und Publikumslieblinge Andreas Goldberger, Hans Knauß und Armin Assinger „Fit mit den Stars“-Vorturner.



In der zweiten Woche von 22. bis 26. April wird „Fit mit den Stars“ werktags um 9.10 Uhr in ORF 2 von Ex-Skispringer und ORF-Experte Andreas Goldberger moderiert.