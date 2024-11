Für Mega-Gage: Becker zieht ins Dschungelcamp

Sharlely "Lilly" Becker ist in der nächsten Dschungelcamp-Staffel mittendrin statt nur dabei - und lässt sich ihren Auftritt eine Menge kosten.

Sharlely "Lilly" Becker, Ex-Frau von Tennislegende Boris Becker, wird in der kommenden Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zu sehen sein. Wie "Bunte" und "Bild" berichten, erhält das niederländische Model für ihre Teilnahme eine stattliche Gage von 250.000 Euro. Das Geld kommt Lilly gerade recht, da sie sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden spöö.

Neben Schauspielerin Nina Bott (46), TV-Star Timur Ülker (35) und Influencerin Yeliz Koc (31) wird also auch Lilly Becker im Januar 2025 im RTL-Dschungelcamp eine tragende Rolle spielen. Ihr Vertrag ist bereits unterzeichnet, die erste Aufnahmen sollen schon nächste Woche in Köln stattfinden. Doch die 250.000 Euro, die sie für ihre Teilnahme erhält, sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Denn: Lilly Becker muss sich mit einer Klage ihres früheren Partners, TV-Manager Pierre Uebelhack, herumschlagen. Uebelhack fordert vor dem Münchner Landgericht über 218.000 Euro, die aus Darlehen und Zinsen resultieren. Der Prozessbeginn wurde auf den 22. Januar festgesetzt – zur gleichen Zeit, in der Lilly in Australien im Dschungelcamp ist. Doch das ist nicht alles: Auch in London steht sie vor einer weiteren Klage, bei der es um 300.000 Euro geht. Gut möglich, dass Lilly künftig auch in weiteren TV-Produktionen zu sehen sein wird.