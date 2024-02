"Gesundheitliche Gründe": Sarah Connor fällt aus, Moderatorin muss einspringen!

Nächsten Sonntag gibt es im Kandidaten-Panel einen überraschenden Wechsel

Auch die sechste Staffel von Joko Winterscheidts Erfolgsformat "Wer stiehlt mir die Show?" verzeichnete seit Beginn traumhafte Quoten. Neben dem mittlerweile etablierten Programmplatz (Sonntag, 20.15 Uhr, Pro7) und dem beliebten Showkonzept können für allem die prominenten Kandidaten des Ratepanels 2024 überzeugen. Neben ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut und Late-Night-Talker Klaas Heufer-Umlauf ist auch Pop-Queen Sarah Connor 2024 mit von der Partie.

"Gesundheitliche Gründe" besiegeln Connor-Aus

Bereits in mehreren Folgen absolvierten die drei Promis neben Gastgeber Winterscheidt und einem Wildcard-Kandidaten erfolgreich die Show. Doch in der neuen Folge, die kommenden Sonntag um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird ist, alles anders. Sarah Connor wird dieses Mal aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein. Scheinbar war die 43-jährige zum Zeitpunkt der Aufzeichnung zu stark erkältet, was eine Teilnahme an der Show unmöglich machte.

Überraschender Ersatz

Doch ein Ersatz war schnell gefunden. Es ist zwar ein logischer Ersatz, doch Fans der Show sind dennoch überrascht, denn für Connor wird am 3. März keine Geringere als Moderatorin Katrin Bauerfeind einspringen. Bauerfeind, die seit Staffel 1 dabei ist, schlüpft somit in eine völlig neue Rolle, hatte sie doch bisher stets das Final-Spiel moderiert. Nun muss sich die 41-jährige als Kandidatin beweisen. Wer für Bauerfeind allerdings nun als Moderatorin einspringt, wurde (offiziell) noch nicht verraten. Wer sich allerdings die Überraschung nehmen lassen möchte: Die aktuelle Folge steht bereits zum Streaming bereit, ehe sie kommenden Sonntag im TV ausgestrahlt wird.