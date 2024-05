Gravierende Änderung bei Jauch-Show "Wer wird Millionär?"

Gute Nachrichten für "Wer wird Millionär?" - Fans

Wie jede Woche, begrüßt auch an diesem Montag Günther Jauch die TV-Zuseher um 20:15 bei 'Wer wird Millionär?" auf RTL. So weit so gut, doch nun gibt es eine Änderung die viele Fans sehr erfreuen dürfte.

Neues Angebot für Jauch-Fans

War es bislang nur möglich die bereits ausgestrahlte Folge sieben Tage gratis lang beim hauseigenen Streamingservice RTL+ anzusehen, so wurde dieses Angebot nun erweitert. Die neueste Episode der Sendung wird ab sofort sieben Tage vor der Ausstrahlung bei RTL zum Streaming verfügbar sein, wie der Sender in einer Pressemitteilung bekannt gab. Zuschauer haben somit die Möglichkeit, eine Woche vor dem regulären Sendezeitpunkt die aktuelle Folge anzusehen, jedoch nicht kostenfrei. Um die Vorteile des Vorab-Streamings zu nutzen, ist ein RTL+-Abonnement erforderlich.