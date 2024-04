TV-Hammer: Jauch ändert plötzlich die Regeln

Seit mittlerweile fast 25 Jahren läuft „Wer wird Millionär?“ auf RTL, das gab es aber wohl noch nie.

Große Überraschung bei „Wer wird Millionär?“ auf RTL. In der Sendung am Montagabend änderte Günther Jauch kurzerhand die Regeln.

Kandidat Nils Große (33) aus Frankfurt stand bei der 8.000-Euro-Frage, als er nicht mehr weiterwusste: „Einen Bralette trägt frau häufig …? A: unterhalb der Taille, B: am Handgelenk, C: auf dem Kopf, D: unter dem Oberteil.“

Der 33-Jährige setzte daher den Telefonjoker ein und rief seine Freundin Jenny an. Es antwortete aber eine englische Stimme. „All lines are busy right now. Please try your call again.” Da packet auch Jauch sein Englisch aus: “She is so busy now! Oh, what a f***? What a crazy job she does.” Beim dritten Versuch hat es dann geklappt, der Telefonjoker konnte dem Kandidaten aber nicht helfen.

Regel-Änderung

Als Nils dann sagt, dass er besser seinen Vater hätte anrufen sollen, macht Jauch ihm spontan einen Vorschlag: „Wir machen folgenden Deal. Sie dürfen jetzt den 50/50 nehmen, dafür dürfen Sie ihren Vater anrufen - als allerletzte Chance. So was habe ich ja noch nie gemacht. Aber ich möchte ihn einfach mal kennenlernen.“