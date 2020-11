Grey's Anatomy: McDreamy feiert Überraschungs-Comeback

Mit einer zweistündigen Folge feierte die 17. Staffel von Grey's Anatomy in den USA Premiere. Für die Fans gab es dabei eine kleine Überraschung: Serienliebling Patrick Dempsey alias McDreamy kehrte für einen Überraschungsauftritt in Form einer Traumsequenz zurück.

Ein Großteil der neuen Grey's Anatomy Episode befasst sich mit dem Kampf der Ärzte gegen Covid-19. Die Folge soll damit enden, dass Meredith Grey, gespielt von Ellen Pompeo, nach einem langen Arbeitstag auf dem Parkplatz des Krankenhauses zusammenbricht. In ihrer Traumsequenz befindet sie sich an einem einsamen Strand. Als eine Stimme nach ihr ruft, dreht sich Meredith um - und sieht McDreamy, der ihr zuwinkt.

This is really, truly happening. #GreysAnatomy pic.twitter.com/EE1GTygjAi