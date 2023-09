"Haus des Geldes"-Ableger kommt im Dezember

Eigentlich ging die "Haus des Geldes"-Saga mit Staffel 5 zu Ende. Der neue Ableger "Berlin" startet noch heuer bei Netflix.

Er war schon in "Haus des Geldes" nicht nur der absolute Fan-Liebling, sondern auch einer der umstrittensten Charaktäre der Serie. Der charmante Psychopath Pedro Alonso alias "Berlin" bekommt nun sein eigenes Spin-Off. Am 29. Dezember startet die erste Staffel von "Berlin", wie aus einem von Netflix veröffentlichten Teaser-Trailer hervorgeht.

Prequel zu "Haus des Geldes"

"Berlin" erzählt die Vorgeschichte des Räubers in der Zeit bevor er mit der Crew des "Professors" die Banknotendruckerei von Spanien überfällt. "Berlin" befindet sich gerade am Höhepunkt seiner kriminellen Karriere und bereitet seinen bislang größten Coup vor. Mit zahlreichen Illusionisten-Tricks will Berlin Juwelen im Wert von 44 Millionen Euro stehlen. Dafür trifft er sich in Paris mit einer Gang um den ehrgeizigsten Raub aller Zeiten zu planen.

"Berlin" bietet auch ein Wiedersehen mit einigen Stars aus "Haus des Geldes" wie Itziar Ituño und Najwa Nimri als Polizistinnen Raquel Murillo und Alicia Sierra.