Im Jänner 2021 geht es nun endlich mit der neuen, bereits 14. Staffel vom Bergdoktor weiter.

Fans, aufgepasst! Es geht endlich weiter mit neuen Folgen der Hit-Serie "Der Bergdoktor". Kurz vor Weihnachten enden die Dreharbeiten am Wilden Kaiser. Am 7. Jänner ist im ORF das Winterspecial zur Serie eingeplant, am 13. Jänner soll die 14. Staffel mit neuen Folgen beginnen.

Heirat? Tod? Rätsel um neue 'Bergdoktor'-Folgen

Doch was wird in der neuen Staffel passieren? Fans rätseln über den Inhalt der aktuellen Staffel. Hauptdarsteller Hans Sigl macht klar: "Es war die irrste Staffel und und die längste wird es obendrein. Große Überraschungen werde Martin und seine Familie nicht unbedingt immer erfreuen." Schon vor einiger Zeit wurde nach dem Auftauchen eines Fotos gemunkelt, es könne eine Beerdigung oder eine Hochzeit in der neuen Staffel zu sehen geben... "Es zeigt sich, dass sich Stress manchmal in Glück verwandeln kann - und dann auch wieder zurück", so Sigl