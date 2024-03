Let's Dance: Das passiert in der heutigen Folge!

Let's Dance startet in der aktuellen Woche voll durch

Seit letzter Woche ist klar welcher Promi mit welchem Profi zukünftig über die Tanzfläche wirbeln wird, 7 Tage wurde nun geprobt, heute Abend folgt nun die erste Bewährungsprobe.

Wie sich die Paare schlussendlich schlagen werden bleibt abzuwarten, jedoch wurde vorab verkündet welches Paar am heutigen Abend welchen Tanz performen wird inkl. ein paar Überraschungen.

Das tanzen die Paare am heutigen Abend

Stefano Zarrella und Mariia Maksina tanzen Tango zu „Perro Viejo“ von Ostros Aires

Detlef D! Soost und Ekaterina Leonova tanzen einen Langsamen Walzer zu „With You I Am Born Again“ von Billy Preston und Syreeta

Tony Bauer und Anastasia Stan tanzen einen Cha-Cha-Cha zu „Stuck In The Middle“ von Michael Bublé

Lina Larissa Strahl und Zsolt Sándor Cseke zeigen einen Quickstep zu „I’m Just A Girl“ von No Doubt

Maria Clara Groppler und Mikael Tatarkin zeigen einen Cha-Cha-Cha zu „How Will I Know“ von Whitney Houston

Gabriel Kelly und Malika Dzumaev zeigen einen Quickstep zu „Stay The Night“ von James Blunt

Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin performen einen Jive zu „Runaway“ von P!nk

Sophia Thiel und Alexandru Ionel performen auch einen Cha-Cha-Cha zu „Stronger“ von Kelly Clarkson

Lulu und Massimo Sinató wollen mit einem Tango zu „Bust Your Windows“ von Jazmin Sullivan überzeugen

Biyon Kattilathu und Marta Arndt tanzen einen Jive zu „Rockin’ Robin“ zu Bobby Day

Tillman Schulz und Patricija Ionel tanzen Tango zu „Caminito“ von Julio Iglesias

Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov performen einen Jive zu „Can’t Tame Her“ von Zara Larsson

Mark Keller und Kathrin Menzinger tanzen Cha-Cha-Cha zu „Loco in Acapulco“ von The Four Tops

Eva Padberg und Paul Lorenz schweben mit einem Langsamen Walzer zu „Waltzing Matilda“ von Rod Stewart über das Parkett

Dieser Kandidat ist bereits jetzt fix weiter

Somit fängt heute auch das große zittern um den Einzug in die nächste Show an, ein Kandidat kann den Abend allerdings entspannt angehen, denn Gabriel Kelly, der letzte Woche in der Kennenlernshow sich durch seine Performance das Direktticket sicherte, kann heute Abend nicht ausscheiden.