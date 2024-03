Austro-Tanzprofi Kathrin Menzinger versext "Let's Dance"

Das Outfit von Tanz-Profi Kathrin Menzinger sorgte Freitagabend bei "Let's Dance" für Aufsehen - besser gesagt, die mehrfachen Höschenblitzer beim Tango

Gemeinsam mit Promi-Partner Mark Keller beeindruckte Kathrin Menzinger in der RTL-Tanzshow nicht nur durch ihr Können, sondern vor allem auch durch ihr Kleid. Beim sexy Tango trug Menzinger ein rotes, bis zum Bauch geschlitztes Kleid, das nur wenig der Phantasie überließ. Bei zahlreichen Tanzschritten war immer wieder ihr hautfarbener Slip zu sehen. Sogar Moderator Daniel Hartwich konnte sich da eine Bemerkung nicht verkneifen. "Du warst schon 'on fire'!", grinste er in Richtung der feschen Österreicherin. Für die Performance bekamen Menzinger und Keller respektable 19 Punkte.

Mark Keller und Kathrin Menzinger © Instagram ×

Doch nicht alle waren von Kathrins Kleiderwahl überzeugt. Im Netz gibt es neben überwiegend positiven Reaktionen auch Kritik am Outfit. "Oh nein, das war nicht ladylike, Kathrin", meinte ein User auf der Plattform X. "Was für ein viel zu kurzes Kostüm ist das bitte bei Kathrin, man hat ihr direkt zwischen die Beine geschaut?!", ärgert sich ein anderer User.