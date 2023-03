Murdaugh-Morde: Verbrechen wird zum Netflix-Hit

Ein echtes Verbrechen stürmt nun die Charts bei Netflix!

In einem in den USA mit riesigem Interesse verfolgten Prozess ist der bekannten Anwalt Alex Murdaugh des Doppelmordes für schuldig befunden worden. Die Geschworenen sahen es am Donnerstag in Walterboro im Bundesstaat South Carolina als erwiesen an, dass der 54-Jährige seine Ehefrau und seinen Sohn erschossen hat. Dem Anwalt droht damit eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Netflix-Hit

Dieser Fall wurde nicht nur wegen der privilegierten Stellung der Familie mit regem Interesse verfolgt, sondern auch, weil er als True-Crime-Serie auf Netflix verarbeitet wurde. In "Die Murdaugh-Morde: Skandal in den Südstaaten" dreht sich alles um den Fall des Familienoberhauptes. Auch wird der Frage nachgegangen, ob zwei frühere Morde vertuscht wurden und wie Korruption da mit hineinspielt. Alles in a

So ging die echte Verhandlung aus

Die Geschworenen brauchten für ihre Entscheidung keine drei Stunden. Sie folgten mit ihrem Schuldspruch den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft. Der einer prominenten Juristenfamilie angehörende Anwalt erschoss demnach seine 52-jährige Ehefrau Maggie und seinen 22-jährigen Sohn Paul am 7. Juni 2021 auf dem Jagd-Anwesen der Familie in South Carolina.

"Niemand steht über Gesetz"

"Die Beweislage ist erdrückend", sagte Richter Clifton Newman. Für jeden der beiden Morde drohen Murdaugh mindestens 30 Jahre Haft, es kann aber auch für beide Verbrechen jeweils lebenslänglich verhängt werden. "Das heutige Urteil beweist, dass niemand - und wirklich niemand - über dem Gesetz steht", sagte Staatsanwalt Alan Wilson.