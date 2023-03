Nach dem Auftritt von Lucas Fendrich kam es beinahe zu einer Schlägerei zwischen Balázs Ekker und Gastjuror Michael Schottenberg.

Bei "Dancing Stars" ging es am Freitagabend so hitzig zu wie noch nie: Obwohl Lucas Fendrich gesundheitlich angeschlagen war, stellte er sich in der ORF-Sendung seiner Tanzherausforderung. Gast-Juror Michael Schottenberg zeigte sich grundsätzlich begeistert, hatte jedoch trotzdem einige Kritikpunkte. "Für mich wirkt es so, als ob du das im Vorbeigehen machst. Ich habe nicht das Gefühl, dass du wirklich kämpfst drum", so der Gastjuror.

Das sah Balázs Ekker anders. Der sonst so strenge Juror verteidigte Fendrich – und vor allem dessen Musikauswahl. Gespielt angriffslustig ging Schottenberg daraufhin auf Ekker los. "Ich habe 47 Jahre inszeniert", rief er. Dabei griff er zu seiner Bewertungskelle und machte sich vor Balász groß – dieser stand ebenfalls auf und stellte sich vor Schottenberg.

Obwohl der Kampf nicht ganz ernst gemeint war, mussten Moderatorin Mirjam Weichselbraun und Lucas Fendrich eingreifen und vermitteln. Er versuchte mit Humor zu beruhigen: "Wann hat es das gegeben, dass Balász wen verteidigt?"