Nena sorgt bei Helene-Fischer-Show für Ärger

Nicht alle Fans fanden den Auftritt der Musik-Ikone bei Fischers Weihnachts-Show angebracht.

Am Christtag feierte Helene Fischer nach vier Jahren Pause das Comeback ihrer traditionellen Weihnachts-Show. Wie in alten Zeite lud Fischer auch zahlreiche Stars wie Melissa Naschenweng, Beatrice Egli oder Peter Maffay für einige Duette auf die Bühne - und 80er Ikone Nena.

Gemeinsam sangen sie "Liebe ist". Helene Fischer in einem Glitzerbody mit einem gelben Umhang, Nena in einem Outfit komplett in Schwarz. In der Düsseldorfer Messehalle herrschte großartige Stimmung - vor den TV-Geräten war die Stimmung der Zuschauer jedoch eine andere. Kaum war Nena auf der Bühne, startete auf X (vormals Twitter) ein regelrechter Shitstorm gegen Nena. "Wann haben wir beschlossen, dass Nena wieder unproblematisch ist?", fragte ein Nutzer im Netz. "Seit wann darf Nena eigentlich wieder unreflektiert auf große Bühne?", lautete ein weiterer Kommentar. "Nena? Muss das sein, ZDF?", schrieb ein anderer direkt an den Sender gerichtet.

Nena und Corona

Der Grund für die Ablehnung Nenas von vielen Menschen ist vor allem auf die Corona-Pandemie zurückzuführen.? Nena hatte während der Covid-19-Pandemie vor allem mit Schwurbeleien und kritischen Aussagen über die Corona-Maßnahmen auf sich aufmerksam gemacht. Kurz darauf hatten sich mehrere Konzertveranstalter von der Künstlerin distanziert und Termine mit ihr abgesagt. Seitdem ist Nena nur noch selten im TV zu sehen.

Nena und Helene Fischer 2022 bei Florian Silbereisen © Getty ×

Den Anfang machte 2022 Florian Silbereisen, der Nena nach langer Pause in seine Show einlud - und jetzt eben Helene Fischer.

Doch nicht nur negative Kommentare sind im Netz zu lesen. "Sehr schön, mal wieder Nena zu hören"; kommentierte ein Fan auf X.