Österreichische ''Tatort''-Fans aufgepasst: Moritz Eisner und Bibi Fellner ermitteln wieder in Wien. Am Pfingstmontag gerät das Duo mitten in ein Netz aus organisierter Kriminalität.

"Tatort" Wien – die Kultserie ist zurück in der österreichischen Bundeshauptstadt. Am Pfingstmontag, den 29. Mai 2023 gehen Harald Krassnitzer alias Moritz Eisner und Adele Neuhauser alias Bibi Fellner um 20.15 Uhr in ORF 2 wieder auf Verbrecherjagd. Dabei entpuppt sich ein Mordfall schnell als nur die Spitze des Eisbergs. Bei ihren Ermittlungen geraten die beiden immer tiefer in das kriminelle Netzwerk der georgischen Mafia. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die geheime Informantin "Azra" (Mariam Hage), die namensgebend für den neuen Österreich-"Tatort" ist. Darum geht es in "Tatort: Azra" Eine junge Frau namens Azra (gespielt von Mariam Hage) wird zur entscheidenden Figur in einer Ermittlung gegen organisierte Kriminalität: Sie arbeitet als Informantin für die Polizei und soll als V-Person in der Abteilung für Wirtschaftskriminalität Informationen über den gefährlichen Datviani-Clan sammeln. Doch dann passiert ein Mord: Als der Bruder des Clan-Bosses vor einem seiner Clubs ermordet wird, übernimmt das BKA die Ermittlungen. Dabei stoßen die Ermittler Moritz Eisner (gespielt von Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (gespielt von Adele Neuhauser) auf eine verstrickte Situation. Bilder zum neuen ''Tatort – Azra'' in Wien 1/9

2/9

3/9

4/9

5/9

6/9

7/9

8/9

9/9 © ORF/e&a film/Ioan Gavriel © ORF/Felix Vratny © ORF/Felix Vratny © ORF/Felix Vratny © ORF/Darryl Oswald © ORF/Felix Vratny © ORF/Darryl Oswald © ORF/e&a film/Ioan Gavriel © ORF/Darryl Oswald Es ist unklar, ob interne Machtkämpfe innerhalb des Clans oder sogar ein größerer Bandenkrieg drohen. Die Clan-Mitglieder halten trotz ihrer Zusage zur Zusammenarbeit mit der Polizei eisern dicht, und die herkömmlichen Ermittlungsmethoden führen ins Leere. Doch als es dem Ermittlerteam gelingt, Kontakt mit Azra herzustellen, ändert sich die Situation: Sie hat die Möglichkeit, den Verdächtigen so nahe zu kommen wie niemand sonst. Dieser Ansatz birgt jedoch enorme Risiken und entwickelt sich zu einem gefährlichen Spiel mit dem Feuer, nicht nur für Eisner und Fellner, sondern auch für Azra selbst. Dies wird deutlich, als der Kontakt zu Azra nach einer Aktion abbricht und sie unauffindbar wird ... Trailer zum neuen "Tatort" Für "Tatort"-Star Harald Krassnitzer ist "Azra" ein Jubiläum: Der 62-Jährige schlüpfte für die Folge bei den Dreharbeiten im Sommer 2022 zum 55. Mal in die Rolle des Moritz Eisner. Für Adele Neuhauser ist es ihr 31. Einsatz als "Tatort"-Ermittlerin Bibi Fellner. Außerdem in dieser Folge u. a. vor der Kamera: Hubert Kramar

Mariam Hage

Lasha Bakradze

Mariam Avaliani

Vladimir Korneev

Temiko Chichinadze

Marcel Wahab

Zeynep Buyraç

Jevgenij Sitochin Regisseur Dominik Hartl ("Die letzte Party deines Lebens") und die Krimi-erfahrene Drehbuchautorin Sarah Wassermair (Salzburger ORF-Landkrimis, "Geschichten vom Franz", "Schrille Nacht") feiern mit "Azra" ihr "Tatort"-Debüt.