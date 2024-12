Neustart für "Ronja Räubertochter“ als TV Serie

40 Jahre nach der Erstverfilmung bekommt „Ronja Räubertochter“ ein Remake. ARD zeigt am 25. Dezember die erste von 12 neuen Folgen

Seit ihrem ersten Erscheinen 1981 hat Astrid Lindgrens "Ronja Räubertochter" Generationen von Kindern verzaubert: ein mutiges Mädchen, das auf einer Burg in einer Räuberbande aufwächst und eine verbotene Freundschaft mit Birk, dem Sohn des verfeindeten Räuberhäuptlings, beginnt. 40 Jahre nach der Erstverfilmung gibt es nun eine neue aufwendig produzierte Adaption dieser nordischen Romeo-und-Julia-Geschichte für Kinder - als Serie.

Die ARD zeigt die ersten drei von zwölf Folgen als Weihnachtshighlight am 25. (ab 20.15 Uhr) und weitere drei am 26. Dezember (ab 18.00 Uhr). Bekannt ist die Coming-Of-Age-Geschichte auch durch einen schwedisch-norwegischen Film aus dem Jahr 1984. Er war ein Riesenerfolg, der noch heute - mitunter als etwas längere Mini-Serie - im deutschen Fernsehen gezeigt wird.

Ziel in der neuen Serie sei es gewesen, die Erzählung jüngeren Zuschauern zugänglich zu machen, aber auch "die nostalgischen Erinnerungen der älteren Generationen" wachzurufen, heißt es von der ARD-Spielfilmtochter Degeto, die an der Produktion beteiligt war. Und das ist überaus gelungen.

Die Neuverfilmung, die im mittelalterlichen Schweden spielt, überzeugt mit einer modernen Bildsprache und hervorragend besetzten Rollen. Der Buchvorlage bleibt sie dabei weitestgehend treu, überrascht aber auch mit neuen Erzählsträngen und Charakteren.



Werktreue Neu-Adaption



Im Mittelpunkt steht die Freundschaft zweier Kinder, die sich gegen den Hass und die Erwartungen ihrer Väter stellen, ihren eigenen Weg gehen - und dabei jede Menge Abenteuer erleben. Wer schon als Kind mitfieberte, als sich Ronja und Birk im verwunschenen Mattiswald vor den blutrünstigen Wilddruden versteckten oder über den fürchterlichen Höllenschlund sprangen, wird nicht enttäuscht. Natürlich darf auch ein Wiedersehen mit den ulkigen Rumpelwichten ("Pfui, pfui. Wiesu denn bluß?") nicht fehlen.

Die selbstbewusste Ronja wird von der schwedischen Nachwuchsdarstellerin Kerstin Lindén verkörpert, die unter mehr als 4.000 Schauspielerinnen ausgewählt wurde. Für sie ist es ihre erste größere Rolle und es beeindruckt, mit welcher Leichtigkeit und Präsenz sie hier heraussticht. Der Ronja verleiht sie eine Tiefe, die in der 80er-Jahre-Version in diesem Maße nicht erreicht wurde."Als Kind war Ronja der wichtigste Mensch für mich, die größte Geschichte, die es gab", sagte sie. "Sehr viele Kinder in Schweden spielen ihre Abenteuer nach. Ja, wir schauen zu ihr auf. Es ist großartig, sie zu sein."



Gedreht wurde rund ein Jahr in Schweden und Litauen. Weil die Natur in der Geschichte eine große Rolle spielt, habe man enorm viel Zeit darauf verwendet, Drehorte zu erkunden, so Regisseurin Lisa James Larsson. Allein um den richtigen Waldsee zu finden, besuchte das Team 70 verschiedene Gewässer.

Die TV-Serie ist mitunter etwas düster und für jüngere Zuschauer vielleicht etwas zu gruselig geraten. Sie hätten das Gefühl gehabt, dass dies Astrid Lindgrens Erzählung entspricht, sagte Regisseurin Lisa James Larsson. "Sie hat Kinder immer ernst genommen und nicht vor negativen Emotionen oder furchteinflößenden Bildern zurückgeschreckt." Empfohlen ist die Serie ab zehn Jahren.

Wer nicht bis Weihnachten warten möchte: In der ARD-Mediathek kann man das Abenteuer bereits ab dem 20. Dezember sehen. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Wann genau die nächsten sechs Folgen gezeigt werden, ist noch nicht bekannt. Die ARD plant hier für das Frühjahr 2025.