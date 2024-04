ORF-Journalistinnen bekommen Pressepreis der Ärztekammer

Pressepreis der Wiener Ärztekammer an ORF-Redakteurinnen Céline Béal und Nicole Kampl

Die beiden ORF-Redakteurinnen Céline Béal und Nicole Kampl sind am Dienstag mit dem Pressepreis 2022 der Ärztekammer für Wien ausgezeichnet worden.

Preise für Ö1 & "Am Schauplatz"

Béal erhielt die Auszeichnung für eine Sendung zum Thema "Wenn Kranksein Müll macht" in der Sendereihe "Moment" auf Ö1. Sie widmet sich darin der Frage, wie medizinischer Abfall entsorgt wird. Kampl erhielt die Auszeichnung für ihren "Am Schauplatz"-Beitrag "Beklatscht, Bedroht, Ausgebrannt". Sie war dafür in Österreich unterwegs, um zu zeigen, wie das Gesundheitspersonal mit Belastungen und Bedrohungen umgeht.